A- A+

Justiça Alianza Lima afasta Trauco, ex-Flamengo, e mais dois jogadores acusados de abuso sexual Incidente teria ocorrido em Montevidéu, no Uruguai, onde a equipe realizava sua pré-temporada e disputava uma série de amistosos

O Alianza Lima, do Peru, afastou três jogadores acusados de abuso sexual por uma jovem argentina. O incidente teria ocorrido em Montevidéu, no Uruguai, onde a equipe realizava sua pré-temporada e disputava uma série de amistosos.

Segundo a imprensa peruana, Carlos Zambrano, Sergio Peña e Miguel Trauco, o último ex-Flamengo, são os atletas envolvidos.

Veja a nota oficial do Alianza Lima:

"Diante dos fatos ocorridos nos últimos dias, o clube, por meio deste comunicado, informa seus torcedores e a opinião pública o seguinte:

1. O clube afastou por tempo indeterminado do elenco principal masculino os jogadores envolvidos, aos quais foi instaurado um procedimento disciplinar de acordo com o nosso regulamento interno.

2. Da mesma forma, o clube está colaborando com as autoridades competentes para que sejam realizadas as investigações correspondentes.

3. O Alianza Lima reafirma seu compromisso absoluto com os valores que o sustentam: respeito, disciplina e integridade"

Veja também