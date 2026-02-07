A- A+

crimes Alianza Lima demite dois dos três atletas envolvidos em caso de abuso sexual no Uruguai Miguel Trauco, ex-Flamengo, e Sergio Peña foram desligados pela diretoria do clube peruano

O Alianza Lima informou, na noite desta sexta-feira, a demissão de dois dos três jogadores acusados de abusar sexualmente de uma argentina de 22 anos em um hotel de Montevidéu, no Uruguai: Miguel Trauco e Sergio Peña tiveram seus compromissos encerrados com o clube peruano.

Carlos Zambrano, o terceiro acusado, ainda tem vínculo, mas segue afastado do elenco. O ex-jogador do Boca Juniors também deverá ter seu contrato rescindido nos próximos dias.

O caso ocorreu no dia 18 de janeiro, em um hotel na capital uruguaia, onde o time peruano estava concentrado para a pré-temporada.



A mulher argentina de 22 anos, registrou o caso em Buenos Aires, três dias mais tarde, no Hospital Muñiz e encaminhada à 14ª Vara Criminal e Correcional Nacional. À época, os três envolvidos negaram categoricamente a acusação.

De acordo com o canal argentino A24, a vítima disse que conhecia Zambrano, de 36 anos, e que jantou com o jogador antes de seguir para o hotel onde a delegação estava hospedada. Trauco, de 33, e Peña, de 30, teriam entrado no quarto posteriormente.

Ainda de acordo com a denúncia, a vítima retornou à Argentina e buscou atendimento médico de imediato. A moça ainda guardou as vestimentas para auxiliar na investigação.

Veja também