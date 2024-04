Alianza Lima x Fluminense: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pela Libertadores

A- A+

Atual campeão da Libertadores, o Fluminense estreia na edição 2024 na mesma cidade onde começou a sua caminhada vitoriosa em 2023. O Tricolor visita o Alianza Lima, no Peru, nesta qaurta-feira (3), às 21h30 (de Brasília), em jogo válido pela primeira rodada do Grupo A, que ainda conta com Cerro Porteño, do Paraguai, e Colo-Colo, do Chile.

O Fluminense chega nesta Libertadores como o time a ser batido após conquistar o título em 2023. No entanto, o Tricolor sofre com desfalques importantes para o duelo desta quarta. Germán Cano e John Kennedy, protagonistas da campanha campeã, não estarão em campo. Além da dupla de atacantes, Ganso, Keno, Diogo Barbosa, Marlon e Manoel são baixas.

Por outro lado, o Alianza Lima mostra certa irregularidade na temporada 2024. Até o momento, o time peruano entrou em campo nove vezes neste ano, venceu cinco partidas e perdeu quatro. O grande destaque da equipe da capital do Peru é um velho conhecido do futebol brasileiro: Hernán Barcos, atacante de 39 anos, com passagens por Palmeiras, Grêmio e Cruzeiro.

Em 2023, quando venceu o Sporting Cristal, em Lima, por 3 a 1, no dia 5 de abril, o Fluminense estava entre os jogos das finais do Campeonato Carioca e, apesar da derrota para o Flamengo por 2 a 0, havia uma grande confiança na equipe, graças ao bom futebol apresentado naquele momento da temporada e a boa fase de peças importantes.

Com uma atuação convincente, a reestreia do ídolo Marcelo e dois gols de Germán Cano, o Tricolor venceu o time peruano e, poucos dias depois, aplicou uma goleada histórica por 4 a 1 sobre o rival e conquistou o bicampeonato carioca, no que pode ser considerada uma das grandes atuações da equipe na década.

Já nesta temporada, o Fluminense retorna ao Peru em um momento completamente diferente. O Tricolor vive uma passagem de desconfiança por conta dos resultados deste início de temporada. Apesar do título da Recopa, as atuações no Carioca não convenceram e, principalmente, o desempenho nos clássicos foi um fator preponderante para que a desconfiança pairasse sobre a equipe.

Além do momento de resultados questionáveis, o Fluminense ainda terá desfalques importantes para o duelo desta quarta-feira. Germán Cano e John Kennedy, protagonistas do título de 2023, não enfrentam o Alianza Lima, por conta de uma lesão e de suspensão, respectivamente. Outros jogadores importantes como Paulo Henrique Ganso, Keno, Marlon e Manoel também estão fora da partida por motivos de lesão, enquanto Diogo Barbosa cumpre suspensão automática.

Mesmo com desfalques e com um momento recente ruim, o Fluminense tem tudo para usar o jogo desta quarta-feira como a virada de chave na temporada. Em 2023, o Tricolor teve um início de Libertadores perfeito, com três vitórias nos três primeiros jogos, e foi justamente a 'gordura' criada no início que garantiu a classificação para o mata-mata.

Desta vez, a estreia do Fluminense está cercada de expectativas, muito por conta dos resultados ruins deste início da temporada e também pelo tempo sem jogos desde a eliminação na semifinal do Carioca. Por isso, uma vitória em Lima, assim como no ano passado, é imprescindível para a retomada da confiança e para começar a defesa do título com o pé direito.

FICHA TÉCNICA

Alianza Lima x Fluminense 1ª rodada - Grupo A - Libertadores

Data: 03/04/2024 Local: Estádio Alejandro Villanueva, em Lima (Peru) Horário: 21:30h (de Brasília) Onde assistir: TV Globo e Paramount+

ALIANZA LIMA: Ángelo Campos; Jiovany Ramos, Carlos Zambrano, Renzo Garcés; Kevin Serna, Jesús Castillo, Catriel Cabellos, Sebastián Rodríguez, Juan Freytes; Cecilio Waterman e Hernán Barcos. Técnico: Alejandro Restrepo

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Santos, Felipe Melo, Marcelo; André Martinelli, Renato Augusto, Jhon Arias, Douglas Costa e Lelê (Marquinhos). Técnico: Fernando Diniz

Veja também

Libertadores Botafogo, Palmeiras e atual campeão Fluminense estreiam na Libertadores; veja onde assistir