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ESPORTES Alison dos Santos chega como favorito ao título na final da Diamond League, em Bruxelas Após quebrar recorde mundial dos 400 m com barreiras, marca alcançada no fim de agosto, em Zurique, brasileiro viu seu principal rival, norueguês Warholm desistir de participar da prova

Após pulverizar o recorde mundial dos 400 m com barreiras, o brasileiro Alison dos Santos, o Piu, é a grande estrela das finais da Diamond League hoje, em Bruxelas. Sua prova será a última da programação, em horário nobre na Bélgica e às 16h52 (horário de Brasília). O canal SporTV2 mostrará ao vivo. As finais da tradicional competição do calendário do atletismo começaram ontem no Allianz Memorial Van Damme.

Principal rival de Piu na temporada, o norueguês Karsten Warholm, que na semana passada, na etapa de Zurique, viu o brasileiro derrubar sua marca mundial, com o tempo impressionante de 45s80, é desfalque. Warholm teria decidido não participar das finais da Diamond League por causa de uma disputa financeira, por não concordar com os valores das premiações.

Ao todo, serão premiados 32 campeões com o icônico Troféu Diamante, um dos poucos títulos importantes antes do Campeonato Mundial de Atletismo Ultimate, em Budapeste, em setembro.

Apenas dois atletas do Brasil têm o cobiçado Troféu Diamante: além de Piu, que pode ganhar o terceiro (foi campeão em 2022 e 2024), Fabiana Murer, ex-atleta do salto com vara, foi campeã em 2010 e 2014.

Na pista, ao lado de Alison, estarão o também brasileiro Matheus Lima (com 47s26 como melhor tempo de 2026), o alemão Emil Agyekum (47s45), os americanos Trevor Bassitt (47s37) e Caleb Dean (47s42), o esloveno Matic Ian Gucek (47s80), o nigeriano Ezequiel Nathaniel (47s37) e Abderrahman Samba, do Catar (47s77).

O Brasil também estará representado no salto triplo, com Almir dos Santos Júnior, às 14h23 (de Brasília). Sua melhor marca na temporada é 17,24 m, feita no Campeonato Pan-Americano de Atletismo, em Medellín, na Colômbia, em 28 de junho.

Paulista de São Joaquim da Barra, Piu vive e treina em Clermont, nos EUA, com o técnico Felipe de Siqueira. Aos 26 anos, ele segue para a final como líder do ranking, recordista mundial, sul-americano e brasileiro da prova.

Além disso, chega a esta decisão invicto nos 400 m com barreiras neste ano. Venceu em Zurique (SUI), em 27 de agosto, com o recorde mundial (45s80). Na Silésia (POL), quatro dias antes, fez 46s43. Em Oslo (NOR), em junho, venceu com 46s89. Já em Xiamen (CHN), em maio, a vitória foi com a marca de 46s72. Em todas derrotou Warholm.

Também venceu em Estocolmo (SUE), em junho (47s11), mas nessa etapa a prova dos 400 m com barreiras não pontuava para o circuito. E ganhou ainda os 300 m com barreiras, na etapa de Shaoxing/Keqiao (CHN), também em maio (33s01).

Além das etapas da Diamond League, Alison também venceu o Troféu Brasil, em São Paulo, com 46s48, superando o tempo de Warholm, que tinha feito 46s61 na Diamond League de Londres, uma semana antes.

Os campeões da temporada da Diamond League não são definidos pelo acúmulo de pontos ao longo do ano, mas apenas pelo desempenho nesta etapa final.

Do programa olímpico, apenas as provas de 10.000 m, maratona, marcha atlética, os revezamentos e as disciplinas mistas (heptatlo/decatlo) não são disputadas.

Próximos desafios

Após esta competição, Piu vai ao Ultimate, uma nova competição da Associação Internacional de Federações de Atletismo (World Athletics). Trata-se de um evento híbrido — uma mistura de campeonato e evento de gala — no qual a elite dos atletas compete por premiações em dinheiro expressivas. E Piu e Warholm farão nova revanche.

Depois, ele disputará os Jogos Sul-Americanos, entre 22 e 25 de setembro, em Santa Fé. Para esta última, que é um evento multiesportivo, ele foi convocado pela Confederação Brasileira de Atletismo.

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