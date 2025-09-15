Alison dos Santos vai às semifinais dos 400m com barreiras no Mundial de Atletismo

A- A+

O brasileiro Alison dos Santos se classificou com tranquilidade para as semifinais dos 400 metros com barreiras do Mundial de Atletismo, que ocorre nesta segunda-feira (15) em Tóquio.

O atleta paulista de 25 anos foi o segundo de sua eliminatória, com um tempo de 48 segundos e 48 centésimos, mas apenas porque sua vantagem era tão superior já antes dos 100 metros finais que ele fez o último trecho quase trotando, consciente de que a missão de estar entre os quatro primeiros estava cumprida.

A classificação do corredor marca assim o seu reencontro com o Estádio Nacional, em Tóquio, onde há quatro anos conquistou o bronze olímpico, em uma final apoteótica vencida pelo norueguês Karsten Warholm com um recorde mundial ainda vigente (45.94).

Warholm, defensor do título mundial, também se classificou sem dificuldades, ficando em terceiro lugar em sua eliminatória com 48.56 e sem grandes esforços, assim como o campeão olímpico americano Rai Benjamin, que venceu a sua com 48.15.

O trio estelar dos 400 metros com barreiras masculinos buscará sua classificação para a grande final de sexta-feira (19).

Alison dos Santos já possui uma medalha de ouro em Mundiais, conquistada na edição de Eugene-2022.

Também estarão nas semifinais os brasileiros Matheus Lima, que venceu brilhantemente sua série (48.15), e Francisco dos Reis Viana (48.69), terceiro lugar em sua eliminatória.

