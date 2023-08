Alison dos Santos passa para final dos 400 m com barreiras do Mundial de atletismo

O brasileiro Alison dos Santos, atual campeão, se classificou nesta segunda-feira (21) para a final dos 400 metros com barreiras do Mundial de atletismo, em Budapeste.

Alison foi o segundo de sua bateria nas semifinais, com o tempo de 47.38, superado apenas pelo americano Rai Benjamin (47.24)

Na outra série, o vencedor foi o norueguês Karsten Warholm, que fez o melhor tempo global (47.09).

"Nós oito que estamos na final acreditamos que podemos ganhar. Quando se entra na pista, é para tentar ganhar. Se você não confiar em si mesmo, então não pode conseguir", afirmou o brasileiro aos jornalistas na zona mista.

"Vou lutar pelo ouro. Não penso no bronze, penso no ouro. Tenho que acreditar em mim mesmo", acrescentou.

Alison dos Santos foi campeão mundial da prova no ano passado, numa temporada em que Warholm foi prejudicado por uma lesão na coxa.

No entanto, o norueguês, campeão olímpico e recordista mundial, é o grande favorito ao título. Este ano, ele já marcou o quarto e o quinto melhor tempo da história (46.51 e 46.52).

