Atletismo Alison dos Santos toca em barreira, mas se recupera e vai à final dos 400m no Mundial de Tóquio Grande final acontece nesta sexta-feira (19), a partir das 9h15

Nesta quarta-feira (17), Alison dos Santos, o Piu, grande esperança brasileira de medalha no Mundial de Atletismo de Tóquio, confirmou a expectativa nestas semifinais e assegurou uma vaga na decisão dos 400m com barreira ao terminar a sua bateria na segunda colocação. O brasileiro tocou no obstáculo ainda no início do percurso, mas conseguiu se recuperar para assegurar a segunda colocação da terceira bateria com o tempo de 48s16.

O vencedor desta disputa foi o norte-americano Rai Benjamin, campeão olímpico em Paris-2024, com a marca de 47s95.

A final da prova está marcada para esta sexta-feira (19), às 9h15 (horário de Brasília) e o brasileiro mantém o sonho de uma medalha no estádio Nacional de Tóquio, onde ganhou o bronze olímpico em 2021.

Garantido na decisão, Alison tenta marcar presença novamente no pódio de um Mundial. Campeão em Eugene, em 2022, ele ficou apenas na quinta posição em Budapeste, no ano seguinte.

Mais dois brasileiros entram em ação nas pistas, mas não conseguiram chegar á final. Matheus Lima ficou em quinto na sua bateria e em décimo no geral com 48s16. Sexto colocado em sua sessão, Francisco Viana fez a marca de 49s01 e foi o 17º colocado.

A brasileira Juliana Campos se despediu do Mundial de Atletismo do Tóquio na manhã desta quarta-feira ao não conseguir superar a marca de 4,45m no salto com vara e acabou eliminada da competição.



