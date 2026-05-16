Alison dos Santos vence etapa da Diamond League em Xangai
Piu venceu a prova dos 300 metros, superando o norueguês Karsten Warholm por menos de um segundo
O brasileiro Alison dos Santos venceu neste sábado (16) a prova dos 300 metros com barreiras (que não é olímpica) da etapa de Xangai da Diamond League.
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Piu venceu a prova com o tempo de 33.01, superando o norueguês Karsten Warholm (33.05). Outro brasileiro, Matheus Lima, foi o terceiro colocado, com o tempo de 33.75.
O sueco Armand Duplantis voltou a vencer a prova do salto com vara, com a marca de 6,12 metros. O atleta de 26 anos tentou bater o recorde mundial mais uma vez, de 6,31 m, mas falhou nas três tentativas.
Nos 100 metros, o sul-africano Tlotliso Leotlela foi o vencedor, com o tempo de 9.97 segundos, seguido pelo queniano Ferdinand Omanyala e pelo americano Kenneth Bedinarek, ambos com 9.98 segundos.
Nos 200 metros femininos, a jamaicana Shericka Jackson venceu com o tempo de 22.07 segundos, seguida por Shaunae Miller-Uibo (22.26), das Bahamas, e pela americana Anavia Battle (22.40).