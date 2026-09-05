A- A+

Tricampeão Alison dos Santos vence final e é tricampeão dos 400m com barreiras na Diamond League Brasileiro encerrou a temporada invicto nas sete etapas disputadas e dividiu o pódio com Trevor Bassitt e Matheus Lima

Alison dos Santos confirmou seu favoritismo e venceu a final dos 400m com barreiras da Diamond League neste sábado, 5, em Bruxelas, na Bélgica.

O atleta fez a prova em 46s70 e dividiu o pódio com Trevor Bassit, 48s03 e com o compatriota Matheus Lima, 48s18. Com o resultado, Piu ganhou pela terceira vez o campeonato, tendo conquistado o Troféu Diamante em 2022 e 2024.

A vitória de Alison confirmou um de seus melhores anos no atletismo. Na última etapa, em Zurique, o atleta bateu o recorde mundial, que pertencia ao seu rival norueguês Karsten Warholm, ao registrar 45s80 e triunfar na pista.

Além disso, Piu também empilhou vitórias em 2026, vencendo ao todo as sete etapas das quais participou: Xangai, Xiamen, Estocolmo, Oslo, Silésia, Zurique e Bruxelas. Na final, Alison não enfrentou Warholm, seu principal adversário na disputa pelo campeonato.

O norueguês optou por não participar após não chegar a um acordo financeiro com os organizadores do torneio. Ele era o único tricampeão na categoria até então, tendo vencido em 2019, 2023 e 2025.

MATHEUS LIMA TAMBÉM FOI DESTAQUE NA TEMPORADA

Alison não foi o único brasileiro que fez uma temporada histórica. Outro destaque do País nos 400m com barreiras foi Matheus Lima, que também chegou à final da Diamond League.

A classificação para a decisão é definida pela pontuação acumulada pelos atletas nas etapas do circuito ao longo da temporada. Matheus terminou a disputa em terceiro lugar e garantiu uma vaga na final após uma sequência de boas performances.

PIU PERCORREU CAMINHO DE TÍTULOS ATÉ CHEGAR AO RECORDE MUNDIAL

Alison dos Santos acumula títulos no atletismo brasileiro. Em 2019, o atleta conquistou a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos em Lima. Dois anos depois, o brasileiro voltou a subir em um pódio no esporte, desta vez nas Olimpíadas de Tóquio, para receber o bronze.

Pouco tempo depois, em 2022, Piu foi o grande campeão do Mundial de Atletismo, que aconteceu em Eugene, no Oregon, nos Estados Unidos, conquistando o ouro.

No mesmo ano, ele também se sagrou o número um do mundo ao levar a Diamond League, circuito mundial de atletismo.

Depois disso, Piu empilhou novos títulos. Em 2023, o brasileiro voltou a conquistar o ouro nos Jogos Pan-Americanos, desta vez em Santiago, no Chile, mantendo o domínio nos 400m com barreiras

Em 2024, Alison voltou ao pódio olímpico. Nos Jogos de Paris, o atleta conquistou novamente a medalha de bronze na prova. No mesmo ano, também levou o título geral da Diamond League pela segunda vez, em Bruxelas.

Já em 2025, Piu conquistou a medalha de prata no Campeonato Mundial de Atletismo, realizado em Tóquio

A temporada de 2026 trouxe dois títulos nacionais inéditos para o brasileiro no Troféu Brasil de Atletismo, em São Paulo, com o ouro nos 400m rasos e nos 400m com barreiras.

Na Diamond League, Alison bateu o recorde mundial com seus 45s80 e faturou o título geral do campeonato.

Veja também