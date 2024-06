A- A+

Série B Alison é relacionado no Santos e pode voltar a jogar após um ano de grave lesão no joelho Alison disputou o jogo-treino com o Juventus no meio de semana e está pronto para defender a equipe na Série B

O torcedor do Santos pode matar a saudade de ver o guerreiro Alison em campo nesta segunda-feira, após quase um ano de cirurgia e tratamento após grave lesão no joelho esquerdo. Recuperado e já trabalhando normalmente das atividades, o volante está relacionado e disputa a posição diante do Botafogo de Ribeirão Preto, em Londrina, com João Schmidt, também livre de problema no joelho.

Alison disputou o jogo-treino com o Juventus no meio de semana - goleada por 5 a 1 - e mostrou para Fábio Carille que está pronto para defender a equipe na Série B do Brasileirão. O treinador ainda vai decidir se o jogador começa ou fica como opção. Mas ele estará no Estádio do Café, em Londrina, com os companheiros

O último jogo do volante ocorreu no começo de junho de 2023, diante do Coritiba, quando sofreu o entorse que acabou obrigando-o a passar pelo processo cirúrgico. Desde então, o jogador vive a rotina de recuperação, fisioterapia e aprimoramento físico.

O presidente Marcelo Teixeira já havia dito que o Santos mandaria jogos em outros estados, e como a equipe ainda tem de cumprir punição da CBF e utilizar somente 80% das arquibancadas, jogar em Londrina foi uma saída para que a renda seja maior. A casa do Londrina é maior que a Vila Belmiro e deve receber um bom público na segunda-feira.

Com o triunfo por 3 a 0 do Goiás sobre o Sport, na abertura da oitava rodada, na sexta-feira, o Santos precisará superar o Botafogo, lanterna da Série B, para resgatar a liderança. O time da Baixada está com 15 pontos e os goianos o ultrapassaram ao subir para os 17.

