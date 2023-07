Alisson comemora presença de público nos Aflitos para jogo contra o Figueirense

A- A+

Ter a presença da torcida do Náutico nos Aflitos, para o jogo contra o Figueirense, sábado (15), pela Série C do Campeonato Brasileiro, foi um fator comemorado pelo atacante Alisson Santos. O Timbu foi penalizado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) com dois confrontos de portões fechados por conta de uma confusão envolvendo organizadas do Alvirrubro com a do Confiança, em duelo das equipes, no Batistão. O departamento jurídico dos pernambucanos, porém, conseguiu, ao menos diante dos catarinenses, a permissão de ter o estádio com torcedores.





“É importante ter a torcida nos apoiando dentro do estádio. É nosso 12º jogador e vamos trabalhar firme de olho na classificação. Faltam poucos jogos para encerrar a primeira fase e temos que errar o mínimo possível, sendo mais efetivo na defesa e para fazer o gol”, afirmou o atacante.



Alisson, inclusive, foi o autor de um dos gols do Náutico no empate em 3x3 com o Ypiranga, no Colosso da Lagoa, na rodada passada da Série C. “Foi muito importante para mim. Já tinha um tempo que vinha trabalhando para isso e pude ser feliz em ajudar com o gol na busca pelo empate. Pude fazer o primeiro com essa camisa e espero que seja o primeiro de muitos”, comemorou.

