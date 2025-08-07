A- A+

Prêmio Alisson é indicado ao Troféu Yashin de melhor goleiro do mundo em 2025 Brasileiro do Liverpool volta a figurar entre os melhores da posição após temporada sólida no clube e destaque pela Seleção

A revista France Football divulgou nesta quinta-feira os indicados ao Troféu Yashin 2025, prêmio que reconhece o melhor goleiro do mundo na temporada. Entre os nomes revelados está o brasileiro Alisson, do Liverpool, que volta a ser lembrado entre os grandes da posição após uma temporada de regularidade e destaque tanto no clube quanto na Seleção Brasileira.

Campeão da Supercopa da Inglaterra e com atuações decisivas nas campanhas da Premier League e da Liga Europa, Alisson também foi um dos pilares da equipe brasileira na Copa América, disputada entre junho e julho. Com 32 anos, o goleiro já venceu o Yashin em 2019, na edição inaugural da premiação, e desde então tem sido presença constante entre os finalistas.

O Troféu Yashin é votado pelos mesmos jornalistas responsáveis pela escolha da Bola de Ouro e considera o desempenho de agosto de 2024 a julho de 2025. O nome do prêmio é uma homenagem ao lendário goleiro soviético Lev Yashin, único arqueiro a conquistar a Bola de Ouro.





A France Football também anunciou os indicados ao Troféu Kopa, dedicado ao melhor jogador sub-21 do mundo. Entre os jovens talentos selecionados está Estevão, atacante do Chelsea, de apenas 18 anos, que se destacou no futebol brasileiro e internacional e já tem transferência encaminhada para o Chelsea.

Os vencedores de todas as categorias — incluindo a Bola de Ouro masculina e feminina, o Troféu Müller (melhor técnico) e o Troféu Yashin — serão revelados em cerimônia prevista para ocorrer em Paris, ainda sem data oficial confirmada.

