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Copa do Mundo 2030 Alisson mostra disposição para novo ciclo na Seleção: "Seguimos em frente na busca do hexa" O goleiro titular das últimas três copas se mostrou disposto a seguir vestindo a camisa da Amarelinha

O goleiro Alisson mostrou disposição em encarar o novo ciclo da seleção brasileira, rumo a Copa do Mundo de 2030, após a eliminação precoce para a Noruega na atual edição.

Em texto publicado em seu perfil oficial do Instagram, o jogador de 33 anos lamentou a queda nas oitavas de final, mas disse que não desistirá de buscar a sexto título mundial para o Brasil.

"Quero agradecer de coração a cada um que torceu e acreditou em nós. Pude ver nessa copa uma grande mobilização de milhões de brasileiros com o mesmo sentimento e objetivo, e o meu desejo é que esse sentimento continue. Seguimos em frente na busca do hexa!", disse, na conclusão do comunicado.

Titular da seleção nas últimas três Copas, Alisson parou pela primeira vez nas oitavas de final. Antes, havia caído duas vezes seguidas nas quartas de final.

Primeiro, para a Bélgica, em 2018 Depois, para Croácia, em 2022. Ele espera escrever uma história diferente em 2026 e acreditava que era possível levar o Brasil ao título.

"Meu desejo era estar escrevendo essa legenda, após o dia 19, como campeão do mundo! Mas de alguma maneira, não foi possível alcançar o nosso grande objetivo nessa Copa do mundo! Logo após a derrota, o sentimento de frustração e tristeza são grandes, seguidos por muitos questionamentos! Mas escolho não sucumbir aos sentimentos, e a me colocar de pé prontamente!", disse.

"Nessa vida debaixo do sol, o sabor é agridoce! Por vezes nos alegraremos com o doce sabor de uma conquista, por outras sentiremos o amargo sabor da derrota! E o futebol é um grande exemplo disso! Mas graças a Deus por Jesus Cristo, que nos dá uma perspectiva pra além dessa vida, e nos permite desfrutar de tudo o que recebemos das mãos do Senhor!", completou.

Na Copa de 2030, Alisson terá 37 anos. Tem se tornado cada vez mais comum que goleiros continuem jogando até perto dos 40 anos, por isso é possível que ele continue nos planos de Carlo Ancelotti.

Há contudo, goleiros pedindo passagem. Os mais citados são Hugo Souza (Corinthians), Bento (Al-Nassr) e Carlos Miguel (Palmeiras), trio de 27 anos - os dois primeiros estavam na pré-lista de Ancelotti para a Copa de 2026.

Em um recorte de goleiros com menos idade, o cenário é mais nebuloso, justamente em razão de a posição exigir experiência e de os destaques mais jovens ainda viverem momentos de oscilação.

Otávio, 20, virou titular do Cruzeiro após lesão grave de Cássio e hoje é o jovem goleiro mais consistente do País no Brasileirão Gabriel Brazão (Santos), 25, é outro que pode ter chances no futuro.

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