Alisson se lesiona em jogo do Liverpool, e Weverton é convocado para a Seleção Brasileira

O goleiro Weverton, do Palmeiras, foi convocado neste sábado pelo técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior, para enfrentar o Chile, na quinta-feira, em Santiago, e o Peru, no dia 15, em Brasília, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Weverton substitui Alisson, do Liverpool, lesionado.

O goleiro sofreu uma contusão neste sábado durante a partida contra Crystal Palace pelo Campeonato Inglês. Aos 30 minutos do segundo tempo, Alisson sentiu a coxa direita, depois de chutar a bola para a lateral.



Após a vitória por 1 a 0, o treinador do clube inglês, Arne Slot, já havia afirmado que a tendência seria o corte da seleção.

O departamento médico da CBF entrou em contato com o Liverpool e foi informado que o atleta não tem condição de atuar nas duas partidas ds Eliminatórias.



A apresentação dos jogadores e da comissão técnica da seleção brasileira está marcada para a segunda-feira, em São Paulo.

Alisson vinha sendo importante na partida e fez boas defesas para o Liverpool, até o momento da lesão. Chateado com a situação, ele socou o chão antes de ser substituído por Jaros e deixou o campo mancando.

É a terceira baixa entre os convocados por Dorival. Antes dele o lateral Guilherme Arena e o zagueiro Bremer também sofreram lesões e tiveram que ser substituídos. Alex Telles, do Botafogo, e Beraldo, do PSG, foram chamados para as posições.

