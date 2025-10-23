A- A+

Liga dos Campeões Saiba quem é Alisson, o brasileiro do Sporting que brilhou na Champions com gol decisivo Ex-jogador de clubes modestos no Brasil marcou o gol da vitória do Sporting sobre o Olympique de Marselha e virou sensação em Portugal

A tarde desta quarta quarta-feira (22) foi marcada por um brasileiro que saiu do anonimato rumo ao estrelato europeu, Alisson Santos, atacante do Sporting Clube de Portugal. Ele viveu sua primeira grande noite internacional ao marcar o gol da vitória por 2 a 1 sobre o Olympique de Marselha pela Champions League. Devido ao bom desempenho, ainda ganhou o prêmio de melhor jogador da partida.

Aos 24 anos, Alisson tem uma história de superação. Antes de chegar ao destaque, passou por clubes modestos do futebol brasileiro, Vitória, Náutico e Figueirense, até ser contratado pelo União de Leiria, de Portugal.

Lá, chamou atenção ao marcar seis gols em 16 partidas do Campeonato Português, o suficiente para despertar o interesse do Sporting, que buscava reforços após as saídas de Gyökeres, Harder e Edwards.

Contratado por 2,1 milhões de euros (cerca de R$ 15,1 milhões), o atacante chegou a Lisboa como uma aposta modesta, mas conquistou rapidamente a confiança do técnico Rui Borges. Ganhou minutos no fim das partidas, estreou na Champions com um gol contra o Kairat e, diante do Marselha, apareceu no momento decisivo para garantir a vitória dos Leões.

