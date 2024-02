All-Star Game da NBA tem recorde de pontos e vitória da Conferência Leste

A- A+

O All-Star Weekend, da NBA, terminou em grande estilo na noite deste domingo (18). O aguardado All-Star Game, o jogo das estrelas, contou com diversos recordes de pontuação e vitória da Conferência Leste sobre a Oeste, por incríveis 211 a 186, na cidade de Indianápolis, nos Estados Unidos.



A pontuação obtida pelo time vencedor foi a maior em 73 anos de história desta partida. O recorde anterior era de 196, da equipe do Oeste, em 2016. O placar total de 397 pontos também foi histórico, superando os 374 de 2017. Também foi recorde a pontuação somada no intervalo, com 193 pontos, contra 191 da mesma partida disputada no ano passado.



O time do Leste ainda anotou 42 cestas de três pontos, deixando para trás as 35 que o Oeste, liderado por LeBron James, registrou em 2019. Entre as atuações individuais, Karl-Anthony Towns saiu do banco de reservas para marcar 50 pontos em apenas 28 minutos para o Oeste, enquanto Shai Gilgeous-Alexander registrou 31 para o mesmo time.





A equipe titular do Oeste teve ainda LeBron, Kevin Durant, Nikola Jokic e Luka Doncic. No banco estavam Stephen Curry, Anthony Davis, Devin Booker, Anthony Edwards, Kawhi Leonard e Paul George. Pelo Leste, os titulares foram Jayson Tatum, Giannis Antetokounmpo, Bam Adebayo, Damian Lillard e Tyrese Haliburton.



O time da Conferência Leste sofreu os desfalques de Joel Embiid e Julius Randle. Na ausência da dupla, Lillard assumiu a responsabilidade e anotou 39 pontos (11 cestas de três), seis assistências e três rebotes. Jaylen Brown contribuiu com 36 enquanto Haliburton ajudou com 32. Lillard foi eleito o MVP da partida logo em sua estreia no All-Star Game.



PLACAR ELÁSTICO



Os recordes de pontos têm relação direto com a pouca aplicação dos times na defesa. Por essa razão, o comissário da NBA, Adam Silver, e outros dirigentes da liga esperavam uma partida mais equilibrada neste ano, após as críticas sobre o jogo do ano passado, também marcado por recordes e pouco empenho dos jogadores na marcação.

