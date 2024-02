A- A+

Náutico Allan Aal lamenta gol sofrido no fim, mas elogia entrega dos atletas Treinador ressaltou que comportamento do time foi melhor em comparação com o visto na derrota por 1x0 para o Retrô, no Campeonato Pernambucano

O técnico Allan Aal dividiu os comentários sobre o empate do Náutico em 1x1 com o Vitória, no Barradão, nesta quarta (21), pela Copa do Nordeste, em dois pontos. O primeiro, frisando a frustração pela falta de atenção do time nos minutos finais, gerando o gol de empate que tirou do Timbu a possibilidade de assumir a liderança do Grupo B do torneio. O outro, mais otimista, ressaltando o comportamento da equipe diante do adversário.

“Foi um jogo muito competitivo, com muita entrega. Sabíamos que teríamos uma grande dificuldade porque a equipe do Vitória é qualificada. Fizemos um primeiro tempo dentro daquilo que imaginava, desgastando o time deles para abrir o placar. Não conseguimos, mas tivemos as melhores oportunidades de contra-atacar”, iniciou.

“No segundo tempo, iniciamos de uma maneira boa, ocupando os espaços certos do campo. Fomos eficientes na finalização. A partir daí, é natural o adversário buscar o resultado a qualquer custo. Tomamos um gol em uma desatenção. Viramos as costas para o jogo no momento do escanteio. Poderíamos ter tido uma diminuição de espaço mais rápida no rebote, além da finalização feliz do adversário. Fico feliz pelo ponto conquistado, mas lamento que deixamos escapar a vitória nos últimos dois minutos”, lamentou.

Mesmo com o sentimento de que poderia ter saído com a vitória de Salvador, o técnico elogiou o comportamento da equipe. “Ficamos contentes pelo fato da nossa entrega. Esse perfil foi o que faltou contra o Retrô e não pode faltar daqui para frente. Podemos cometer erros, mas nossa entrega precisa ser grande. Temos de manter essa identidade”, declarou.

