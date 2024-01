Allan Aal cita cuidado com o lado físico antes de estreia oficial do Náutico; Arnaldo é desfalque

A- A+

Allan Aal cita cuidado com a ansiedade antes de estreia oficial do Náutico; Arnaldo é Em fase final dos preparativos para a estreia oficial na temporada, domingo (14), contra o Flamengo de Arcoverde, nos Aflitos, pelo Campeonato Pernambucano, o técnico Allan Aal destacou a necessidade de os jogadores do Náutico terem atenção com a ansiedade antes do confronto, além de reforçar que o aspecto físico é que vai ditar a escolha pelos titulares no confronto.





“Temos que tomar um cuidado grande pelo fato de ser estreia. O primeiro jogo é sempre uma surpresa, principalmente em relação ao adversário, que temos poucas informações. Temos de tomar cuidado também com a ansiedade, não se tornando um dificultador a mais. Estamos ainda com alguns jogadores que não estão à disposição no quesito físico. A concentração e o sacrifício em relação à parte física tem de ser maior. Esperamos controlar tudo que estiver ao nosso alcance para fazer uma grande partida”, afirmou Allan.



“A gente tem jogadores que chegaram depois da pré-temporada, distante daqueles atletas que iniciaram no dia 11 (de dezembro). A gente vai procurar colocar em campo jogadores que têm uma condição física melhor, com sequência de treinos maiores do que os que chegaram depois, até para não correr risco de lesão e perder o jogador para o resto da competição. Ainda não teremos 100% do elenco nesta posição. Existem algumas pequenas dúvidas para criar aquela expectativa no adversário, que nunca facilita a escalação. Mas nesse início estamos priorizando atletas com uma condição física melhor”, completou.



Desfalque

Uma ausência é certa. Com dores no antebraço esquerdo, o lateral-direito Arnaldo está fora da partida. “Ele teve um trauma e como já tinha uma fratura antiga, desde 2019, operada, está em processo de controle de dor. Fez os exames, que afastaram qualquer fratura, e está evoluindo bem”, disse o médico do clube, Marcelo Larrazábal.



O Náutico deve ir a campo com Vágner; Danilo Belão, Guilherme Matos, Rafael Vaz e Luiz Paulo; Lorran, Marcos Júnior, Patrick Allan; Fernandinho, Kauan e Evandro. Técnico: Allan Aal

