Náutico Allan Aal comenta preparação do Náutico para 2024: "equipe competitiva" Os jogadores do elenco profissional participaram de um jogo-treino contra o Sub-20 no último sábado (23) e venceram por 4 a 0

De olho no início da temporada, que acontecerá no dia 14 de janeiro contra o Salgueiro pelo Pernambucano, o Náutico segue em ritmo de preparação na pré-temporada. No último sábado (23), os jogadores do elenco profissional realizaram um jogo-treino contra o Sub-20 no CT Wilson Campos.

A partida terminou 4 a 0 para o time principal com gols de Rafael Vaz, Patrick Allan, Evandro e Kauan Maranhão. Após o jogo-treino, o treinador Allan Aal analisou de forma positiva o desempenho na atividade.

"Avaliação muito positiva. Dentro da nossa programação, já tínhamos definido esse coletivo contra a equipe Sub-20. É algo que vamos fazer com frequência para poder envolver todos os atletas no trabalho e ter uma proximidade com a base. É natural alguns erros técnicos, por ser início de temporada, mas taticamente e no quesito físico a gente deu uma demonstração muito boa do que imaginamos fazer e temos margem de evolução para a sequência", disse.

O Náutico iniciou sua pré-temporada no dia 11 de dezembro, ou seja, um tempo ainda muito curto. Com muitas novidades e poucos jogadores remanescentes do ano de 2023, o técnico alvirrubro comentou sobre a assimilação das suas ideais pelo elenco.

"A cara tem que ser do Náutico, aquilo que o torcedor espera dentro de campo. Uma equipe bem postada, competitiva, que seja guerreira durante toda a partida. Ainda temos atletas que sequer treinaram com o grupo. Semana que vem esperamos contar com mais alguns, porém outros não vão poder", iniciou.

"Temos um grupo equilibrado, buscando uma evolução, sabendo que temos que aproveitar da melhor maneira esse tempo que temos antes da estreia. E o mais importante é manter a competitividade interna para que a gente possa ter sempre à disposição as melhores opções possíveis para buscar as vitórias", concluiu.

De acordo com Allan Aal, o Náutico planeja realizar outros amistosos durante a preparação antes de iniciar as competições oficiais em 2024. O Timbu pretende jogar nos Aflitos para adaptar com o fator casa.

