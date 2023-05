A- A+

Náutico Allan Aal confirma sondagem do Náutico, mas diz que clube não fez proposta oficial Diretoria alvirrubra vê o treinador como bom nome e revela o interesse

Fora do mercado desde o ano passado, quando saiu ao final da temporada do comando técnico do Vila Nova-GO, Allan Aal confirmou nesta terça-feira (16) que recebeu sondagens do Náutico, mas que o clube da Rosa e Silva não fez nenhuma proposta oficial para contar o técnico de 44 anos.

O treinador também tem passagens por Rio Branco-PR, Foz do Iguaçu, Portuguesa, Guarani, CRB e Novorizontino. Nas últimas três temporadas, o comandante assumiu apenas trabalhos de clubes na Série B. Em 2020, levou o Cuiabá até à Série A.

O Timbu demitiu Dado Cavalcanti na última segunda-feira (15), após a equipe alvirrubra ter sido derrotada por 3x0 diante da Aparecidense, fora de casa, pela terceira rodada da Série C. Desde então, o clube vem procurando o substituto. Até o momento, já foram especulados os nomes de Marcelo Cabo, Daniel Paulista, Fernando Marchiori e Ricardo Catalá.

Diretoria pede calma e pensa na manutenção de estilo

Ainda na tarde da terça-feira, o vice-presidente de futebol Léo Portela e o diretor de futebol Rodolpho Moreira foram os entrevistados em coletiva de imprensa nos Aflitos. Os diretores pediram paciência para a torcida alvirrubra e informaram que nesse momento é necessário que os erros sejam minimizados.

“A análise do próximo treinador passa pelo desempenho dele em qualquer série. Tem que se analisar a história do trabalho dele. Estamos entrevistando alguns técnicos e a decisão será dada com muita cautela. É importante que tenhamos paciência, para não trazermos um nome e nos arrependermos disso", declarou Léo Portela.

Por sua vez, Rodolpho Moreira, diretor do futebol, compreende que o elenco tem por características um futebol ofensivo e de jogo apoiado. E que a escolha do novo treinador passa pelo entendimento de se fazer a ruptura com essa filosofia ou não. E a partir disso, fazer o melhor trabalho possível na entrega de material humano para o treinador que será contratado.

Durante a coletiva, o nome de Allan Aal foi citado como um dos que estão mais pertos de serem acertados, mas a diretoria alvirrubra despistou. “A gente está analisando os nomes, é um técnico interessante (Allan Aal), se tiver a oportunidade de vir, a gente tem o interesse, mas não temos nenhuma confirmação. O mercado tem girado em torno dos mesmos nomes, estamos analisando com calma e o nome será dado no momento certo”, disse Portela.







