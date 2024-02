A- A+

Futebol Allan Aal destaca crescimento de Joécio: "perfil de liderança" Zagueiro foi titular no Clássico dos Clássicos diante do Sport, no último sábado (24), nos Aflitos, pelo Campeonato Pernambucano

Mais um jogo de Joécio, mais um elogio do técnico Allan Aal. Após a vitória por 1x0 diante do Sport, nos Aflitos, pelo Campeonato Pernambucano, o treinador, que já havia destacando a atuação do defensor no confronto anterior, perante o Vitória, no Barradão, pela Copa do Nordeste, voltou a frisar a importância do crescimento do atleta para aumentar a segurança defensiva do time.

“Joécio tem serviços prestados. Teve uma infelicidade grande no começo da pré-temporada, com uma fratura no dedo do pé. Isso acabou atrasando muito. É um jogador que se dedica no dia a dia. Ele abriu mão de estar com a família para morar no CT. Esses pequenos detalhes fazem a diferença. No momento que precisamos dele como um terceiro (reserva) ou nem sendo relacionado, ele continuou trabalhando do mesmo jeito. Hoje foi recompensado. Poderia até ter feito um gol a favor. Teve dois cabeceios que, por pouco, não entraram”, afirmou.

“Fico muito feliz por Joécio ser um cara humilde, que trabalha diariamente e tem um perfil de liderança que não é pela palavra, mas sim pela atitude. Ele transmite segurança para os outros setores”, completou.

O treinador também valorizou a entrega do elenco e a participação de outros atletas que, mesmo começando no banco e com poucos minutos em campo, ajudaram o Náutico a se manter com 100% de aproveitamento em clássicos em 2024.

“Não podemos contar com apenas 11, 12 jogadores. Precisamos contar com o elenco. Belão, que foi contestado em alguns momentos, até com razão, entrou bem, dando sustentação. Guilherme Matos também entrou bem, readquirindo confiança. Assim procuramos recuperar todo todo elenco, tomando a melhor decisão em cada partida”, declarou.

Nas quartas de final do Estadual, o Náutico encara o Afogados, domingo (3), nos Aflitos.

Veja também

Copa do Brasil Para espantar vexames recentes, Sport visita o Trem-AP, pela primeira fase da Copa do Brasil