Allan Aal elogia nível do Nordestão e diz que torneio é como "mini Brasileiro"

O técnico Allan Aal não poupou elogios à Copa do Nordeste. Disputando o torneio em paralelo com o Campeonato Pernambucano, o comandante do Náutico apontou que o Regional carrega o protagonismo entre os principais compromissos das equipes neste início de ano.



“É a principal competição do primeiro semestre. Com todo respeito aos estaduais, principalmente o Paulista, que é muito badalado, mas para mim a Copa do Nordeste é um mini Brasileiro. Tem clubes da Série A, outros que brigarão para subir, como é o caso do Ceará. São elencos qualificados, jogos diferentes, como o que tivemos contra o Maranhão, com um campo pesado, competitivo, fazendo com que você saiba dosar a questão física para tirar proveito do erro do adversário”, declarou.



O Náutico é o atual quarto colocado do Grupo B da Copa do Nordeste, com quatro pontos, mas pode perder mais posições ao término da rodada, com os duelos desta quinta (15).



“Nosso primeiro objetivo é classificar, mas nada impede de brigar pelo primeiro ou segundo lugar. O Náutico também se encontra em um nível alto. Precisamos evoluir. Tivemos perdas de atletas por lesão, mas estamos nos movimentando para repor as peças. A sequência é difícil, mas estamos nos preparando. Não falta entrega, dedicação ou entusiasmo”, declarou.

