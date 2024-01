A- A+

Náutico Allan Aal elogia partida do Náutico e vê resultado merecido no Clássico das Emoções Com o triunfo diante do Santa Cruz, Náutico assume a liderança do Campeonato Pernambucano

No primeiro Clássico das Emoções da temporada, o Náutico saiu vencedor do Arruda com o placar de 2x1, diante da equipe do Santa Cruz. Para o treinador alvirrubro Allan Aal, o resultado foi merecido para o Timbu depois de tudo que aconteceu na partida e ainda cravou que a vitória poderia ter sido mais tranquila.

“Uma vitória merecida, poderíamos até ter ampliado o marcador, com o placar mais elástico, com mais tranquilidade, mas em clássico a vitória tem sempre que ser valorizada", disse.

Ainda nos primeiros minutos de jogo, o Náutico abriu o placar, fato que vem se tornando um hábito alvirrubro em 2024. O treinador elogiou os primeiros momentos do Timbu, mas ficou na bronca pela queda de rendimento que veio em seguida. “Nós tivemos um início de jogo muito bom, fizemos o gol, tivemos o controle da partida durante uns 20 minutos e depois começamos a baixar muito as linhas, respeitar demais o adversário, quebrar pouco essa linha de marcação, deixamos de pressionar no campo deles e acabamos sofrendo o gol de empate justamente por isso, numa jogada de lado de campo”, analisou.

Com a volta para o intervalo, o jogo passou a ter outra característica, com um ritmo mais lento e estudado por parte das equipes. Ainda assim, já encaminhando para a reta final de partida e a partir das mudanças propostas pelo treinador, o time do Náutico foi encontrando mais espaço. “Já no segundo tempo voltamos com uma postura diferente, mais agressiva e organizada na marcação. Conseguimos neutralizar praticamente todas as jogadas do Santa e tivemos espaço para jogar. Quando a gente tem esse espaço e conseguimos controlar o jogo no campo ofensivo, o volume de oportunidade é muito grande”.

Com a vitória no clássico, o Timbu salta para a primeira posição mometânea - Central ainda tem um jogo a menos e joga neste domingo. Mesmo pregando humildade e pés no chão no seu discurso pós-jogo, Allan Aal elogia o trabalho que vem sendo desenvolvido no clube da Rosa e Silva.

“A gente está criando algo no Náutico que eu tenho convicção que pode nos levar a situações muito boas em todas as competições. Todos estão envolvidos no trabalho, atmosfera tranquila para trabalhar e o torcedor entendendo isso, nos apoiando e compreendendo que o momento de oscilação vai acontecer, principalmente no início de temporada, a gente se fortalece ainda mais", declarou.



