Allan Aal explica opção por não poupar atletas e elogia "personalidade" do Náutico

Nada de descanso ou time misto. Na vitória do Náutico por 3x0 diante do Porto, nos Aflitos, pelo Campeonato Pernambucano, o técnico Allan Aal colocou o que tinha de melhor à disposição. Estratégia que parte da torcida considerou arriscada, já que a equipe vem de uma maratona de jogos e, no sábado (10), terá outro compromisso importante, contra o Maranhão, em São Luís, pela Copa do Nordeste.



“Encaminhamos bem nossa briga pelo primeiro lugar e pela classificação entre as duas primeiras posições. Sabemos que temos jogos difíceis na sequência, mas provamos no clássico (contra o Santa Cruz) que estamos preparados. A tomada de decisão (de não poupar) foi em conjunto com diretoria, fisiologia e atletas”, afirmou.



“A sequência é difícil, com viagens, mas cada jogo é importante. Temos de procurar definir nossa classificação porque, quando isso não é alcançado, fere o torcedor e prejudica o clube, como não conseguir uma vaga na Copa do Brasil ou brigar por título. Até por respeito ao torcedor, optamos por tomar essa decisão. Não tem jogo fácil. Poderíamos ter poupado todo mundo, ter empatado ou perdido e agora estaríamos falando das consequências. Sempre que tivermos possibilidade de colocar as melhores opções em campo, vamos fazer isso. Até para dar ritmo de jogo”, completou.



Quanto ao triunfo, que manteve o Náutico invicto no Estadual, na segunda posição, com 17 pontos, o treinador elogiou a postura da equipe. “Fico feliz não somente pelo resultado, mas pela personalidade. Temos de fazer aquilo que trabalhamos e o que o jogo exige. Ter paciência com o torcedor, que quer sempre algo a mais. A gente também se cobra em relação a isso. Estamos no caminho certo e não é à toa que estamos invictos,com a defesa menos vazada da competição”, apontou.

