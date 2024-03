A- A+

Futebol Allan Aal lamenta "erros capitais", mas valoriza entrega do Náutico em empate Timbu ficou no 2x2 com o Sport, na Arena de Pernambuco, pela Copa do Nordeste

O desempenho do Náutico no empate em 2x2 com o Sport, na Arena de Pernambuco, pela Copa do Nordeste, foi uma gangorra de emoções. O Timbu abriu o placar, tomou a virada, demonstrou uma apatia que poderia ter transformado a derrota parcial em goleada, mas nos últimos minutos apresentou poder de reação para empatar e quase virar. Reviravoltas que deixaram um misto de sentimentos no técnico Allan Aal.





“Pelo volume que criamos, poderíamos ter saído com os três pontos daqui. Cometemos alguns erros capitais para o empate. Tivemos uma participação ofensiva um pouco melhor hoje. Criamos muitas situações, saindo da zona de pressão, construindo lá de trás, mas precisamos de uma eficiência maior no último terço. Perdemos gols, tomamos decisões que poderiam ter sido melhores, mas valorizamos a entrega”, afirmou.



No Clássico dos Clássicos, o Náutico entrou com uma série de mudanças no time, sem algumas peças da equipe titular, como Rafael Vaz, Patrick Allan e Ray Vanegas - os dois últimos entraram no decorrer do jogo. Alterações feitas para preservar o desempenho físico dos atletas.



“Fisicamente, alguns jogadores não se recuperaram a tempo. Conversamos com o departamento de fisiologia e preparação física. Os jogadores vinham com uma minutagem alta, corriam risco de lesão e queda de rendimento. Percebemos Marco Antônio caindo pela questão física. Não são somente os poucos dias de recuperação, mas sim o número alto de jogos dos atletas. A gente teve de tomar essa decisão pensando no melhor rendimento da equipe”, frisou.



Com o resultado, o Náutico se manteve na quarta posição do Grupo B do Nordestão, com seis pontos. O Timbu, porém, ainda pode sair do G4 em caso de triunfo do Treze (quinto, com cinco pontos) perante o Botafogo-PB, nesta quinta (21), no Amigão, ou se o lanterna da chave, o Itabaiana-SE, derrotar o Maranhão, no mesmo dia e horário, no Barretão.



“Vamos buscar a classificação. Estamos vivos na competição. Sempre falei que não priorizaríamos qualquer competição. Na Copa do Nordeste, temos a possibilidade até de nos classificarmos em uma posição mais favorável. Vamos brigar por isso. Temos um jogo em casa (contra o CRB, no domingo), diante da nossa torcida. Depois, vamos pensar no que vamos fazer na final”, completou.

Veja também

Copa do Nordeste Em clássico de tempos distintos, Sport e Náutico ficam no empate pela Copa do Nordeste