Allan Aal nega urgência por reforços e defende Robson Reis após falha

A- A+

O assunto “reforços” voltou à tona no Náutico após a derrota por 1x0 para o Botafogo-PB, nos Aflitos, na estreia da Copa do Nordeste. Mesmo com o tropeço, incluindo um desempenho ruim e falhas individuais graves, o técnico Allan Aal rechaçou a urgência pela vinda de mais contratações, pregando discurso mais equilibrado.

"Quando a gente ganha, não é o melhor elenco do mundo, assim como, quando perde, não é para sair desesperado atrás de reforços. Estamos no sétimo jogo oficial. É muito pouco para se preocupar com esse tipo de situação. Precisamos de um equilíbrio interno, analisando friamente e tomando as decisões coletivamente e com convicção, seja para trazer ou para fazer troca. A gente valoriza o elenco, mas não deixa ninguém na zona de conforto. No momento que for para fazer alguma troca ou voltar ao mercado, vamos fazer com muita tranquilidade", afirmou.

O treinador também saiu em defesa do zagueiro Robson Reis. No lance do gol do Botafogo-PB, o jogador furou a bola e permitiu Dudu Silva sair na cara de Vagner e balançar as redes.

"Temos de ter equilíbrio de não eleger internamente heróis ou vilões. O torcedor tem todo o direito de cobrar, dentro da lei. Faz parte do processo. Precisamos ter equilíbrio. Se não tivesse isso, Paulo Sérgio seria o melhor atacante da galáxia contra o Santa Cruz (após marcar no Clássico das Emoções) e Robson seria o pior zagueiro da face da Terra. Sabemos que não é assim. Existem circunstâncias que podem ser evitadas. Tivemos um erro que acabou nele, mas foram sucessões de erros desde a saída de bola até a conclusão do gol", explicou o treinador.

O próximo compromisso do Náutico é na quarta (7), contra o Porto, nos Aflitos. O Timbu terá o desfalque do volante Lorran, com lesão muscular. Igor Pereira deve ser o substituto. “O professor bate na tecla que não podemos cuidar somente da parte técnica e tática, mas também do lado mental para sermos campeões. Estou me ambientando ao clube e acredito que no dia a dia vou me sentir mais em casa”, apontou Igor.

Veja também

Julgamento DNA de exames feitos na denunciante é compatível com o de Daniel Alves, dizem peritos