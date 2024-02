A- A+

Futebol Allan Aal prega cautela em utilização do atacante Thalissinho Prata da casa marcou o primeiro gol pelo profissional no triunfo do Náutico por 3x0 diante do Porto, pelo Campeonato Pernambucano

O atacante Thalissinho, que ganhou oportunidade no time principal do Náutico após a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, vem aos poucos se destacando na equipe. No Clássico das Emoções, no Arruda, diante do Santa Cruz, foi dele o passe para o gol de Paulo Sérgio que decretou a vitória por 2x1, pelo Campeonato Pernambucano. Na última quarta (7), o prata da casa deu um passo além, marcando o primeiro gol dele pelos profissionais, no triunfo alvirrubro por 3x0 perante o Porto, nos Aflitos, pelo Estadual.



Sempre sendo acionado no decorrer do jogos, Thalissinho ganhou elogios do técnico Allan Aal. Mas o tom do comandante permanece cauteloso, observando pontos a serem corrigidos, pregando paciência em torno da utilização do jovem de 18 anos na equipe.

“Ele entrou um pouco ansioso, errando quatro, cinco bolas seguidas que normalmente não erra. A gente precisa ter paciência, um trato tranquilo porque ainda é um garoto em formação. Não pode ser colocado como solução dos problemas. Tem de ser colocado como parte da solução. Estamos conversando com ele. É um menino que se dedica muito, se entregando como todos os atletas”, afirmou o técnico.



“A gente procura ter o direcionamento de tratar todos os jogadores da mesma maneira, mas ter também um cuidado especial de manter tanto o pé dele no chão, como o nosso. Não jogar responsabilidade desnecessária porque ele é um patrimônio e um ativo do clube. A gente tem uma expectativa muito alta nele, mas sempre com muito cuidado e com muita responsabilidade”, completou.



Thalisssinho deve seguir recebendo oportunidades no Náutico. A próxima deve acontecer no sábado (10), no duelo do Timbu com o Maranhão, em São Luís, pela Copa do Nordeste.

