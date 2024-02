A- A+

Náutico Allan Aal reconhece partida ruim do Náutico e cobra lado emocional: "A gente se desequilibrou" Treinador analisou que todo o elenco esteve abaixo tecnicamente na estreia da Copa do Nordeste

Diante do Botafogo-PB, na estreia da Copa do Nordeste, o Náutico fez uma partida ruim nos Aflitos, caindo para equipe visitante pelo placar de 1x0. Allan Aal, treinador alvirrubro, admitiu o fraco desempenho do Timbu e enxerga o lado emocional como um dos fatores que levou o time a ser derrotado, neste sábado (03).

“Hoje infelizmente foi a pior partida que nós fizemos, temos que admitir e diagnosticar o porquê. Cometemos pequenos e grandes erros, que não nos permitiram criar situações claras de gol. Criamos mais no abafa, na bola área que não é a nossa característica", começou.

"Eu também cobro a nossa questão emocional, precisa ter um pouco mais de questão de tranquilidade. Como eu falei em outras ocasiões, nós trabalhamos num time grande, em que a repercussão, pro bem ou pro mal, ela é muito grande e precisamos saber conviver com isso, em alguns momentos do jogo a gente se desequilibrou emocionalmente e cometeu erros primários", refletiu.

Em termos de estatísticas, o Náutico teve várias ao seu favor. Em resumo, a equipe alvirrubra teve 67% de posse de bola, finalizou quase quatro vezes mais que o adversário, mas mesmo assim não conseguiu criar um bom volume de oportunidades. Sobre o desempenho técnico da equipe, o treinador falou. "Hoje eu vejo que todos os atletas tecnicamente, sem exceção, foram muito abaixo daquilo que a gente pode render. Tivemos poucos minutos de lucidez, mas muito aquém para conseguir uma vitória. Se a gente tivesse conseguido o empate estaríamos valorizando porque o desempenho foi muito ruim", concluiu.

O Náutico não tem muito tempo para ficar se lamentando. Na próxima terça-feira (06), novamente em casa, o Timbu recebe o Porto, às 19h, pela 7ª rodada do Campeonato Pernambucano. Um resultado positivo praticamente assegura o time alvirrubra na fase final da competição e ajuda na briga pelas duas primeiras posições na tabela - que leva direto para as semifinais.



Veja também

Fim de ciclo? Jornal francês crava que Mbappé decidiu se transferir do PSG para o Real Madrid