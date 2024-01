Allan Aal vê vitória sem sustos e cita "controle de ansiedade" sobre estreantes

A- A+

O técnico do Náutico, Allan Aal, avaliou como “sem sustos” a vitória do Náutico por 1x0 diante do Afogados, nesta quinta (18), no Vianão, pelo Campeonato Pernambucano. Com o resultados, os alvirrubros seguem com 100% de aproveitamento, dividindo o topo com Retrô, Central e Santa Cruz.





“Não sofremos defensivamente, com exceção de bolas longas. Ficamos contentes. Foi um jogo muito físico, gramado pesado, mas a gente mostrou que está evoluindo aos poucos, contando com alguns jogadores que não estavam no início da pré-temporada”, afirmou.



O técnico alvirrubro também citou a ansiedade - dele e da torcida - sobre a estreia dos reforços. Perante o Afogados, o Náutico teve pela primeira vez as participações dos atacantes Leandro Barcia e Paulo Sérgio.



“São jogadores de qualidade, experiência e que agregam muito. O nosso elenco é jovem, de característica de intensidade e em alguns momentos precisamos de cadência. Foi isso que aconteceu com a entrada deles, controlando a partida. A gente pulou algumas etapas para eles estrearem, mas vamos ver com o departamento de fisiologia”, apontou.



“Paulo sentiu um desconforto no adutor em um lance específico, mas esperamos que não seja algo grave. Temos que controlar a ansiedade. Ela não é só do torcedor, mas é minha mesmo para que todos estejam à disposição. Tendo isso, a gente se fortalece mais.

Dificilmente vamos repetir a mesma escalação para o próximo jogo até porque jogamos daqui três dias, com uma viagem. Vamos optar por quem estiver com mais condições físicas”, apontou.



O Náutico volta a campo no domingo, às 17h, contra o Maguary, nos Aflitos.

