A- A+

Libertadores Saiba quem é Allan, meia do Palmeiras que brilhou na virada épica sobre a LDU Revelado na base alviverde, catarinense de 21 anos deu assistência e sofreu pênalti na vitória que levou o Verdão à final da Libertadores

O meia Allan, de 21 anos, foi um dos protagonistas da virada histórica do Palmeiras sobre a LDU, por 4 a 0, no Allianz Parque, que garantiu o time na final da Copa Libertadores. Com uma assistência precisa e participação direta em outro gol, o jovem formado nas categorias de base do clube viveu sua noite mais marcante como profissional.

Natural de Florianópolis (SC), Allan iniciou a carreira no Figueirense, mas chegou ao Palmeiras em 2019, ainda no sub-15. Desde então, subiu degrau por degrau nas categorias de base, tornando-se um dos nomes mais promissores da Academia de Futebol.

Em 2021, teve sua temporada mais artilheira na base, com 24 gols em 32 jogos pelo sub-17. Sua estreia pelo time principal aconteceu apenas em 2025, durante o Campeonato Paulista, em partida contra a Portuguesa.

Na atual temporada, Allan soma 46 jogos, dois gols e cinco assistências, números que refletem sua consolidação entre os titulares de Abel Ferreira. Contra a LDU, ele cruzou para o gol de Ramón Sosa — o primeiro do jogo — e depois sofreu o pênalti convertido por Raphael Veiga, que selou a classificação do Verdão para mais uma decisão continental.

Veja também