Allianz explica por que deixou naming rights de estádio do Palmeiras

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A Allianz anunciou o fim do contrato de naming rights do estádio do Palmeiras, encerrando uma parceria que durou 13 anos. A decisão foi formalizada em acordo com a WTorre, responsável pela arena, e marca uma mudança na estratégia de atuação da empresa no Brasil.



Segundo a companhia, a saída está ligada a um reposicionamento de marca, com foco em ampliar a presença em diferentes regiões do país. A ideia é reduzir a concentração de investimentos em um único ativo e diversificar as ações de marketing, buscando maior proximidade com clientes e parceiros.



O contrato com o Allianz Parque era considerado um dos principais casos de naming rights no Brasil, tendo ajudado a consolidar esse modelo de patrocínio no país. A arena se tornou referência tanto para eventos esportivos quanto para shows e outras atividades ao longo do período.



Com o novo direcionamento, a Allianz pretende ampliar investimentos em mídia, patrocínios e iniciativas em diferentes áreas, incluindo esporte e cultura, além de reforçar ações voltadas à experiência do cliente. A estratégia também acompanha o objetivo da empresa de expandir suas operações no mercado brasileiro.



O encerramento do acordo foi tratado como um movimento alinhado entre as partes, sem conflitos. Em comunicado, a WTorre destacou que a parceria contribuiu para o desenvolvimento da arena e para a consolidação do modelo de naming rights no país, apontando o ciclo como um marco para o setor.



VEJA O COMUNICADO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE NAMING RIGHTS NA ÍNTEGRA:



"Caros parceiros,



A WTorre anuncia o encerramento do contrato de naming rights da arena com a Allianz Seguros, após um ciclo de 13 anos de parceria.



Ao longo desse período, construímos juntos uma associação sólida, pioneira, que se tornou referência no mercado brasileiro de patrocínios e contribuiu de forma significativa para a consolidação da arena como um dos principais palcos de esporte, entretenimento e grandes eventos da América Latina.



A marca Allianz Seguros esteve presente em uma fase decisiva da trajetória do espaço, acompanhando sua evolução, crescimento e fortalecimento como um ativo relevante no cenário nacional e internacional. Esse histórico é motivo de reconhecimento e orgulho para todos os envolvidos.



Encerramos esse ciclo de forma amigável, com respeito mútuo e alinhamento entre as partes, certos de que essa parceria deixa um legado importante para o mercado e para a história da arena.



Agradecemos à Allianz Seguros pela confiança e parceria ao longo desses anos, marcados por colaboração, conquistas e experiências que certamente deixam um legado positivo e inspirador."



ACORDO COM A NUBANK

Vale mencionar que, como noticiado nesta quinta-feira, 9, pelo Estadão, a WTorre tem acordo com o banco digital Nubank pela venda dos naming rights do estádio. O anúncio será divulgado ainda nesta sexta-feira, 10, em evento no estádio.



Chamado de Allianz Parque desde 2014, ano da inauguração da arena palmeirense, o estádio ganhará outro nome por razões financeiras. Executivos da WTorre avaliaram que o valor pago pela seguradora Allianz referente aos direitos de nome da arena está ultrapassado.



O Nubank se dispôs a pagar pouco mais de R$ 50 milhões por ano para comprar essa propriedade, quase o dobro do que tem pagado a Allianz, segundo publicou O Globo e confirmou o Estadão.

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