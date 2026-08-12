Almada revela motivo para trocar Flamengo pelo River Plate: "Sentia falta do futebol argentino"

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Contratação mais cara da história do River Plate, o meio-campista Thiago Almada revelou o motivo que o fez recusar a oferta do Flamengo. O jogador, que custou 20 milhões de euros (cerca de R$ 119 milhões) para os cofres do clube argentino, disse que suas raízes falaram mais alto no momento definir o seu futuro. "Sentia falta da pressão do futebol argentino. É isso que eu gosto", afirmou o jogador em entrevista à rádio La Red.





Alvo de disputa de River Plate e Flamengo, Almada estava no Atlético de Madrid e selou o seu retorno para o futebol da sul-americano durante as férias. "Conversei com o Coudet (Eduardo, treinador do River Plate) e decidi vir principalmente pelo projeto que ele tinha no clube. Não hesitei", afirmou.



Na semana passada, o diretor do Flamengo José Boto viajou para a Argentina a fim de conversar com o jogador. Na volta, ele já deu sinais de pessimismo quanto à vinda do jogador e disse que "o Flamengo não entraria em leilão pelo atleta".



Além da questão esportiva, os laços familiares também pesaram no momento de Almada optar por voltar a jogar na Argentina. "Minha mãe é fanática pelo River", disse o atleta. Ele revelou que a mulher e os pais também o queriam novamente "em casa".



Jogador habilidoso e com bom poder de criação, Almada teve uma passagem de brilho quando defendeu o Botafogo em 2024. Ele participou das conquistas do Campeonato Brasileiro e da Libertadores pelo clube carioca e depois foi negociado com o Lyon, da França.



Após o período de duas semanas de férias, o cotidiano do jogador tem sido de trabalho árduo. Ele vem treinando firme para atingir o nível dos companheiros a fim de tentar buscar um lugar no time o mais breve possível. "Vai ser mais um grande desafio para mim"

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