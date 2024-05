A- A+

FUTEBOL Altinha de Endrick e Estêvão no aquecimento do Palmeiras viraliza nas redes; veja vídeo Jovens atacantes do time alviverde participaram dos dois gols da equipe contra o Botafogo-SP

Além das boas atuações contra o Botafogo-SP, pela Copa do Brasil, Endrick e Estêvão viralizaram nas redes sociais com um lance antes mesmo da bola rolar. Um torcedor filmou uma altinha entre as joias do Palmeiras no aquecimento da equipe para a partida de ontem e a habilidade das duas promessas chamou a atenção.

Nos comentários, os torcedores do Palmeiras foram bem humorados e, inclusive, compararam a dupla a Messi e Ronaldinho Gaúcho. "essa imagem será muito valiosa daqui a uns 7 anos", escreveu um palmeirense. "Muito massa esse vídeo do Messi e Ronaldinho trocando passes", comentou outro torcedor.

simplesmente 1 bilhão de reais brincando de jogar bola pic.twitter.com/Lsvy9WTNPH — Palmeiras sem Sentido (@nosensepaIestra) May 3, 2024

A dupla chama a atenção de gigantes do futebol europeu desde cedo. Endrick já foi vendido para o Real Madrid, em dezembro de 2022, e vai se apresentar em Madrid no meio deste ano, enquanto Estêvão é citado constantemente como um alvo dos principais clubes da Europa.

Estêvão, inclusive, foi elogiado pelo técnico Abel Ferreira após a vitória sobre o Botafogo-SP, pela terceira fase da Copa do Brasil. O jogador de 17 anos marcou o gol da vitória aos 52 minutos do segundo tempo e encantou o técnico com seus dribles, aplicação tática e gol.

Fim de uma era: Marco Reus decide deixar o Borussia Dortmund após 12 anos

'Não sei de onde isso vem': Arteta nega que Arsenal esteja aberto a negociar Gabriel Jesus

– Falem do Estêvão, que não vou dizer o que penso, vou pedir à Leila para não vender este jogador. O pai, o empresário e ele vão ficar tristes. Deixem ele ficar conosco até 2027. Acho mesmo que este jogador é diferente de tudo que eu já vi. Um garoto que defende, ataca, se mostra para o jogo – afirmou Abel.

Veja também

FUTEBOL INTERNACIONAL Courtois volta a jogar no Real Madrid de olho em possível final da Liga dos Campeões