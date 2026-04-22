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COPA DO MUNDO Alto preço para completar, Neymar fora e mais: veja detalhes do álbum da Copa do Mundo de 2026 Segundo matemático, será preciso investir em média R$ 6.200 para completar este álbum sem trocar figurinhas

Faltam 50 dias para início da Copa do Mundo de 2026, disputada nos Estados Unidos, México e Canadá, e enquanto não começa, os torcedores estão focados em outro tema, relacionado ao Mundial: o álbum de figurinhas da competição, que já começou a ter detalhes divulgados. O lançamento no Brasil será no dia 1 de maio.

Alto preço para completar

Com o aumento para 48 seleções no torneio, o álbum da Copa do Mundo deste ano contará com 980 figurinhas — o maior número de todas as edições —, sendo 68 especiais, e 112 páginas. Cada pacote custará R$ 7 com sete figurinhas (R$ 1 cada).

Na última Copa, em 2022, por exemplo, eram necessárias cerca de 670 figurinhas para completar o álbum, com cada envelope custando R$ 4, com cinco figurinhas (R$ 0,80 cada). O valor mínimo para completar o álbum era de R$ 536. Para fechar o álbum de 2026, o valor mínimo é de R$ 980, aumento de 82,84%.

Mas, segundo o matemático Gilcione Nonato, da Universidade Federal de Minas Gerais, a probabilidade de uma pessoa preencher o álbum sem comprar nenhuma figurinha repetida é a mesma de ganhar na Mega-Sena, com uma aposta simples, 55 vezes consecutivas.

Ele afirma que será preciso investir em média R$ 6.200 para completar este álbum, sem efetuar trocas de figurinhas. É o equivalente a aproximadamente 885 pacotinhos. Ele explica: serão gastos, em média, R$ 980 (140 pacotes) para efetivamente preencher o álbum, e outros R$ 5.220 com as figurinhas repetidas.

Neymar de fora

Na Espanha, o álbum já foi lançado e revelou um "spoiler" da seleção brasileira, segundo o jornal Estadão. A página do Brasil não conta com Neymar e ainda mostra Rodrygo como parte do elenco — lesionado, ele não jogará a competição.

Neymar foi figurinha certa no álbum das últimas três Copas do Mundo (2014, 2018 e 2022). O camisa 10 do Santos ainda tenta convencer o técnico Carlo Ancelotti a levá-lo para mais um Mundial. A convocação da seleção será no dia 18 de maio.

Além de Neymar, o atacante Endrick e o goleiro Ederson são duas ausências que também chamam atenção no álbum.



Páginas da Seleção Brasileira no álbum da Copa do Mundo Foto: Naiara Araújo / Estadão

Eventos e corridas

Para incentivar a troca de figurinhas, a Panini promete dar uma mãozinha. Ao GLOBO, a editora informou que fará promoções, ativações e eventos espalhados por todo o Brasil. A programação será divulgada nas redes sociais da Panini.

Neste momento, já estão confirmados dois eventos. Aproveitando o boom das corridas, a editora vai realizar duas corridas de rua: uma em Belo Horizonte e outra em São Paulo, ambas em maio e com o mote de troca dos cromos.

A ideia é juntar os colecionadores no pós-prova para essa troca. Em ambas corridas haverá área específica para juntar essa turma. Além disso, quem comprar o kit premium, ganha um álbum e um pacote de figurinha. As inscrições estão abertas no Tickets Sports.

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