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COPA DO MUNDO

Alto preço para completar, Neymar fora e mais: veja detalhes do álbum da Copa do Mundo de 2026

Segundo matemático, será preciso investir em média R$ 6.200 para completar este álbum sem trocar figurinhas

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Capa do álbum da Copa do Mundo 2026.Capa do álbum da Copa do Mundo 2026. - Foto: Divulgação / Panini

Faltam 50 dias para início da Copa do Mundo de 2026, disputada nos Estados Unidos, México e Canadá, e enquanto não começa, os torcedores estão focados em outro tema, relacionado ao Mundial: o álbum de figurinhas da competição, que já começou a ter detalhes divulgados. O lançamento no Brasil será no dia 1 de maio.

Alto preço para completar
Com o aumento para 48 seleções no torneio, o álbum da Copa do Mundo deste ano contará com 980 figurinhas — o maior número de todas as edições —, sendo 68 especiais, e 112 páginas. Cada pacote custará R$ 7 com sete figurinhas (R$ 1 cada).

Na última Copa, em 2022, por exemplo, eram necessárias cerca de 670 figurinhas para completar o álbum, com cada envelope custando R$ 4, com cinco figurinhas (R$ 0,80 cada). O valor mínimo para completar o álbum era de R$ 536. Para fechar o álbum de 2026, o valor mínimo é de R$ 980, aumento de 82,84%.

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Mas, segundo o matemático Gilcione Nonato, da Universidade Federal de Minas Gerais, a probabilidade de uma pessoa preencher o álbum sem comprar nenhuma figurinha repetida é a mesma de ganhar na Mega-Sena, com uma aposta simples, 55 vezes consecutivas.

Ele afirma que será preciso investir em média R$ 6.200 para completar este álbum, sem efetuar trocas de figurinhas. É o equivalente a aproximadamente 885 pacotinhos. Ele explica: serão gastos, em média, R$ 980 (140 pacotes) para efetivamente preencher o álbum, e outros R$ 5.220 com as figurinhas repetidas.

Neymar de fora
Na Espanha, o álbum já foi lançado e revelou um "spoiler" da seleção brasileira, segundo o jornal Estadão. A página do Brasil não conta com Neymar e ainda mostra Rodrygo como parte do elenco — lesionado, ele não jogará a competição.

Neymar foi figurinha certa no álbum das últimas três Copas do Mundo (2014, 2018 e 2022). O camisa 10 do Santos ainda tenta convencer o técnico Carlo Ancelotti a levá-lo para mais um Mundial. A convocação da seleção será no dia 18 de maio.

Além de Neymar, o atacante Endrick e o goleiro Ederson são duas ausências que também chamam atenção no álbum.
 

Páginas da Seleção Brasileira no álbum da Copa do MundoPáginas da Seleção Brasileira no álbum da Copa do Mundo  Foto: Naiara Araújo / Estadão

Eventos e corridas
Para incentivar a troca de figurinhas, a Panini promete dar uma mãozinha. Ao GLOBO, a editora informou que fará promoções, ativações e eventos espalhados por todo o Brasil. A programação será divulgada nas redes sociais da Panini.

Neste momento, já estão confirmados dois eventos. Aproveitando o boom das corridas, a editora vai realizar duas corridas de rua: uma em Belo Horizonte e outra em São Paulo, ambas em maio e com o mote de troca dos cromos.

A ideia é juntar os colecionadores no pós-prova para essa troca. Em ambas corridas haverá área específica para juntar essa turma. Além disso, quem comprar o kit premium, ganha um álbum e um pacote de figurinha. As inscrições estão abertas no Tickets Sports.

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