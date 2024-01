A- A+

Copa do Nordeste Altos e Botafogo-PB são os últimos classificados à fase de grupos da Copa do Nordeste Sorteio que definirá grupos acontece na próxima quinta-feira (18)

Neste domingo (14) foram conhecidos os últimos times classificados à fase de grupos da Copa do Nordeste. Depois de Juazeirense e ABC deixarem Retrô e Iguatu pelo caminho, no sábado (13), respectivamente, Botafogo-PB e Altos-PI também garantiram participação na fase principal do Nordestão.

Após empate em 1x1 no tempo regulamentar, o Belo venceu o Potiguar por 4x2 nos pênaltis. Já os piauienses, com um gol no fim, derrotaram o ASA, por 2x1.

Os últimos classificados se juntam a Náutico, Sport, Fortaleza, Ceará, Bahia, Vitória, CRB, América-RN, Treze, Itabaiana, River-PI e Maranhão. O sorteio dos grupos acontece nesta quinta-feira, às 19h30, no Sesc Cajuína, em Teresina, no Piauí.

Os potes do sorteio foram definidos através do Ranking Nacional de Clubes da CBF. No pote 1, por exemplo, estarão Fortaleza, Ceará, Bahia e Sport. O Náutico, por sua vez, encontra-se no pote 2.

De volta à presidência da CBF, Ednaldo Rodrigues estará presente no evento, ao lado dos presidentes das federações nordestinas e de dirigentes dos clubes envolvidos no torneio.

