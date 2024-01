A- A+

Provocação Altos-PI e torcida provocam Santa Cruz após classificação no Pré-Nordestão: "Sem calendário" O Tricolor do Arruda empatou em 2 a 2 no tempo normal e foi eliminado em disputa de 24 cobranças de pênaltis

Além de eliminar o Santa Cruz pela Pré-Copa do Nordeste no último domingo (7), ao vencer nos pênaltis, o Altos-PI e a torcida do Jacaré provocou o Tricolor do Arruda após a partida. A equipe pernambucana foi chamada de "freguês" em publicação no perfil oficial da equipe piauiense.

O Altos-PI aproveitou o tabu que tem contra o Santa. Em quatro jogos na história, são três vitórias do Jacaré e um empate.

"Já foi aprovado o valor para freguês na maquininha! Seguimos invictos contra o adversário desta noite. Em quatro jogos são três vitórias e um empate:", escreveu a equipe no X. Veja a publicação:

Já foi aprovado o valor para freguês na maquininha!

Seguimos invictos contra o adversário desta noite. Em quatro jogos são três vitórias e um empate:



Altos 2 x 2 Santa Cruz;

Santa Cruz 0 x 1 Altos;

Altos 1 x 0 Santa Cruz;

Altos 2 x 0 Santa Cruz. pic.twitter.com/bMOyNk9NT5 — Altos Oficial (@OficialAltos) January 8, 2024

A torcida do Altos também entrou na onda das provocações. Logo após a partida, durante a celebração da classificação, os torcedores cantaram: "sem calendário, sem calendário". A situação se refere ao fato do Santa Cruz só ter o Campeonato Pernambucano para disputar em 2024.

Simplesmente a torcida do Altos-PI após a classificação diante do Santa Cruz na fase preliminar da Copa do Nordeste.



" Sem calendário! Sem calendário."



️: Reproduçãopic.twitter.com/eOdHZhKADB — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) January 8, 2024

A Cobra Coral volta a campo já nesta quinta-feira (11) contra o Maguary, no Arruda. A partida será válida pela 1° rodada do Estadual.



Veja também

Copa do Rei Barcelona vence time da 4ª divisão e avança na Copa do Rei