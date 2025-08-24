A- A+

Futebol Altos x Santa Cruz: confira escalações e onde assistir Confronto entre piauienses e pernambucanos será neste domingo (24), no Lindolfo Monteiro, pela Série D do Campeonato Brasileiro

O Santa Cruz sabe que o mês decisivo da temporada 2025 será o de setembro, época em que serão disputados os jogos da volta das quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro, etapa que vale o acesso à Série C. Mas para chegar lá, o Tricolor precisa passar por agosto. Barreira representada pelo Altos-PI. Neste domingo (24), no Lindolfo Monteiro, os pernambucanos enfrentam os piauienses pelo segundo encontro das oitavas de final. Um deles vai entrar de férias precocemente.

Na ida, o Santa Cruz empatou em 1x1 com o Altos, na Arena de Pernambuco. Sendo assim, um novo resultado de igualdade levará a decisão para as penalidades. O vencedor segue em frente e mantém a esperança de subir de divisão.

“Temos confiança no que estamos fazendo. Tenho certeza que, se a gente desenvolver a performance que desenvolvemos no segundo tempo (do jogo da ida), temos plenas condições de classificar fora de casa", projetou o técnico Marcelo Cabo.

Desafio

O Altos tem bons números como mandante na Série D, somando quatro vitórias, três empates e apenas uma derrota. O único tropeço foi na última rodada do Grupo A2, por 1x0, perante o Maranhão, quando já estava classificado e sem riscos de perder a liderança da chave.

Por outro lado, o Santa Cruz não ganha como visitante desde o dia 25 de maio, ao derrotar o Sousa por 1x0, na Paraíba. De lá para cá, o Tricolor perdeu por 3x1 para o Ferroviário, empatou em 0x0 com o América-RN e voltou a tropeçar duas vezes, perante Horizonte, por 2x0, e Sergipe, por 2x1.

Nos três jogos que fez contra o Altos no Piauí, o Santa perdeu dois e empatou um. As derrotas foram em 2021, por 2x0 (Copa do Nordeste) e 1x0 (Série C). Em 2024, ficou no 2x2 no pré-Nordestão, mas foi eliminado nas penalidades.

Barreiras

Além de enfrentar um adversário com bons números em casa, o Santa terá pela frente o gramado irregular do estádio e as altas temperaturas, que podem chegar até 36ºC no dia do jogo.

“Isso de ter temperatura alta e jogar em um campo não adequado, como é o da Arena de Pernambuco, a gente já se deparou na Série D, mas com boa performance e resultado. E é isso que a gente vai buscar no próximo jogo. Precisamos estar mais concentrados, ter um nível de competitividade alto, transpirar mais”, declarou Cabo.



Para o confronto, quem está confirmado no meio é Wagner Balotelli, que recentemente renovou vínculo com o Santa Cruz até o final de 2026.

Central



Também no domingo, no Lacerdão, o Central recebe o Maranhão. A Patativa perdeu o jogo de ida, no Castelão, por 2x1, e precisa vencer por pelo menos um gol de diferença para avançar de fase. Por mais, a classificação será direta.

Ficha técnica

Altos

Careca; Negueba, Leandro, Anderson Sobral e Arthur; Meneses, Jonathan e Wesley Souza; Macário, Esquerdinha e Felipe Sales. Técnico: Jerson Testoni

Santa Cruz

Rokenedy; Toty, Eurico Lima, William Alves e Nathan; Gabriel Galhardo, Wagner Balotelli e Willian Júnior; Geovany, Renato e Thiago Galhardo. Técnico: Marcelo Cabo.

Local: Lindolfo Monteiro (Teresina/PI)

Horário: 18h

Árbitro: Andre Luiz Skettino Policarpo Bento (MG). Assistentes: Pablo Almeida da Costa e Rodney Faria Lima (ambos de MG)

Transmissão: TV Coral, Metrópoles

