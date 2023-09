Aluísio Xavier deve ser candidato à presidência do Deliberativo na chapa de Plínio Albuquerque

A- A+

A chapa de Plínio Albuquerque, que já se colocou oficialmente como futuro candidato da oposição nas eleições presidenciais do Náutico, marcadas para dezembro, mas que podem ser antecipadas para outubro, pode ter o nome do advogado Aluísio Xavier na candidatura ao posto de presidente do Conselho Deliberativo. A reportagem da Folha de Pernambuco apurou que a negociação está sendo costurada e, em breve, pode ser oficializada.

O advogado Aluísio Xavier chegou a ter nome cogitado anteriormente para encabeçar uma chapa de oposição, mas concorrendo ao cargo máximo do Executivo. Recentemente, em entrevista à Folha, Plínio elogiou o alvirrubro. “Ele tem larga experiência em gestão e tem total credibilidade”, apontou.

Na próxima segunda (11), haverá uma reunião do Conselho Deliberativo para discutir a possível antecipação da eleição do Náutico. O encontro acontecerá de forma híbrida, com participação presencial e remota dos conselheiros. Há chances de o pleito ser antecipado para outubro. Na chapa da situação, especula-se que o candidato será Alexandre Asfora, atual diretor social do Timbu.

