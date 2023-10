Edno Melo, Aluísio Xavier e Alexandre Asfora inscrevem chapas para as eleições presidenciais

A- A+

No último dia de inscrições das chapas, três candidatos confirmaram a participação nas eleições presidenciais do Náutico, que ocorrerão no dia 12 de novembro, nos Aflitos. Um deles é o ex-presidente do Timbu, Edno Melo. Os demais são Alexandre Asfora, do “Gestão e Paixão pelo Náutico”, enfrentará Aluísio Xavier, do “Todos pelo Náutico”. Pablo Vitório (atual vice do Conselho), Diego Rocha e Waldir Mendonça são os postulantes aos cargos de vice do Executivo, respectivamente.



Edno Melo comandou o Náutico de 2018 a 2021 e tenta presidir pela terceira vez o clube. O vice dele no período, inclusive, foi Diógenes Braga, atual mandatário alvirrubro.

Alexandre Asfora estava até pouco tempo como vice-presidente social do Náutico, além de ter a experiência de presidir o Clube Alemão de Pernambuco. Já Aluísio Xavier é advogado, ex-presidente da OAB-PE, e representa a oposição, tendo o apoio de Plínio Albuquerque e Bruno Becker, nomes que disputaram o pleito de 2021, vencido por Diógenes. Ao todo, 3.794 associados estão aptos para votar no pleito





Conselho teve consenso



Bate-chapa no Executivo, mas consenso no Deliberativo. Não haverá disputa nas eleições do Náutico para definir os próximos 300 conselheiros, incluindo os futuros presidente e vice do órgão. Os grupos que participariam do pleito decidiram entrar em consenso para “pacificar” o ambiente político alvirrubro.



A informação do consenso partiu de Ivan Pinto da Rocha, ex-presidente do Conselho Deliberativo do Náutico e integrante de uma das três chapas que disputariam a eleição no próximo dia 12 de novembro, nos Aflitos.



“Três chapas iam registrar as candidaturas, mas, no lugar de fazer isso individualmente, houve um consenso para apenas uma ser registrada. Ela inclui todos os integrantes que estavam nas demais. Isso dará justamente em torno de 270 conselheiros. Não queríamos expor o clube em um processo desgastante”, afirmou Rocha.



O ex-presidente do Conselho também informou que será criada uma comissão com seis integrantes para formar a nova cúpula do Deliberativo, definindo a mesa diretora.



“A Comissão Eleitoral vai avaliar se todos os inscritos estão aptos e, depois, divulgar a formação dos novos conselheiros para a mesa. Estarei junto nesse grupo, ao lado de Cláudio Menezes, Roberto Pimentel, Roberto Selva, Márcio Borba e Paulo Monteiro. Não é uma união de pessoas, porque há ideias diferentes de cada grupo, mas há um consenso para discutir com cautela e cuidado a melhor decisão para o momento”, completou.



Histórico do bate-chapa das eleições do Náutico



Esse será o oitavo bate-chapa da história do Náutico. Os dois primeiros foram em 1978 e 1979. Em ambos os casos, apenas conselheiros puderam votar no pleito. João de Deus Ribeiro ganhou nos dois anos contra Virgínio Cabral de Melo e José Ventura, respectivamente.



A terceira vez que houve bate-chapa no Náutico foi em 2009, com vitória de Berillo Júnior contra Paulo Alves. Na eleição seguinte, em 2011, o Timbu apresentou uma novidade: a votação teve participação dos sócios pela primeira vez na história. Com quase 70% dos votos, Paulo Wanderley, que representava a situação, venceu Marcílio Sales e Paulo Henrique.



A eleição de 2013 marcou a primeira vitória da oposição em uma eleição bate-chapa do Náutico. Com mais de 70% dos votos, Glauber Vasconcelos derrotou Marcílio Sales, Alexandre Homem de Melo e Alberto Souza, em pleito com o maior número de candidatos até o momento e maior participação de associados.



Conhecida como a eleição mais acirrada da história do Náutico, a disputa de 2015 teve Marcos Freitas como ganhador, superando Edno Melo por apenas dez votos. O eleito, porém, deixou o cargo pouco tempo depois, com o vice, Ivan Brondi, assumindo o posto.



Brondi, porém, renunciou em 2017. Na ocasião, Edno Melo, derrotado na eleição anterior, foi aclamado presidente. Mesmo cenário de 2019, com a reeleição e sem bate-chapa. As últimas eleições presidenciais do Náutico aconteceram em 2021. Diógenes Braga, então vice-presidente na gestão de Edno, venceu Plínio Albuquerque e Bruno Becker. Em 2023, porém, o atual mandatário optou por não tentar a reeleição.

