Aluísio Xavier tem candidatura impugnada pela Comissão Eleitoral do Náutico

Na noite da última quinta (26), a Comissão Eleitoral do Náutico impugnou a candidatura de Aluísio Xavier, da chapa "Todos pelo Náutico", que concorria pela oposição para o pleito do dia 12 de novembro, nos Aflitos. O grupo considerou válida a denúncia de que o advogado tinha apenas 14 meses de pagamentos ininterruptos como sócios e não 24, como exigido para concorrer na disputa.

A tendência é que Aluísio Xavier procure a Justiça Comum para evitar a impugnação. Vale lembrar que a oposição, caso não consiga reverter o cenário, terá de apresentar um substituto para o hoje ex-candidato em até 48 horas.

A Comissão também julgou outras duas chapas do Náutico, tanto a encabeçada por Alexandre Asfora e tendo como vice Diego Rocha ("Gestão e Paixão pelo Náutico") como a que tem Edno Melo como postulante à presidência e Pablo Vitório como vice ("Náutico do Futuro"). Ambas não foram impugnadas e estão confirmadas para a disputa.