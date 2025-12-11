A- A+

EDUCAÇÃO Aluno de escola de Petrolina conquista medalhas nos Jogos Escolares Sul-Americanos 2025 José Cezar Santos arrematou duas medalhas de ouro e duas de prata na competição que foi disputada em Assunção, no Paraguai

O estudante José Cézar Santos, da Escola Poeta Carlos Drumond de Andrade, que fica localizada no município de Petrolina, brilhou durante os Jogos Escolares Sul-Americanos 2025.

Na competição, que foi realizada na cidade de Assunção, no Paraguai, o pernambucano conquistou, ao todo, quatro medalhas no atletismo adaptado, sendo duas de ouro e duas de prata. Com o resultado, José Cézar se consolida como uma das grandes referências do estado no paradesporto escolar.

“Foi uma alegria imensa poder, mais uma vez, representar o meu país em uma competição internacional. As provas foram muito difíceis, exigiram muita preparação e superação, mas treinei muito para chegar aqui e, graças a Deus, fui recompensado com essas medalhas. Levo comigo o orgulho de representar minha escola, minha família, minha cidade e o estado de Pernambuco e agradeço a todos que torceram por mim”, completou o atleta.

As medalhas de ouro vieram nas provas de arremesso de peso e no revezamento integrado 5x80 metros. Já as de prata foram conquistadas no salto em distância e na prova dos 80 metros rasos.

O desempenho expressivo demonstra não apenas o talento do estudante, mas também sua dedicação e disciplina. O resultado foi muito comemorado pelo secretário-executivo de Esportes da Secretaria de Educação, Marcos Nunes.

“Resultados como o de José Cézar mostram a força do esporte como ferramenta de transformação social. Ele é um exemplo de talento, superação e dedicação, que orgulha Pernambuco e inspira outros jovens a acreditarem no seu potencial. Essa conquista é fruto do empenho do atleta, da sua família, da escola e do trabalho integrado que vem sendo desenvolvido para fortalecer o esporte escolar e o paradesporto em nosso estado”, afirmou Marcos.

José Cezar garantiu vaga na competição internacional após se destacar nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBS), onde conquistou o título em sua modalidade e assegurou a classificação para representar o Brasil no Sul-Americano.

Desde o início da carreira, o estudante vem sendo acompanhado de perto pelo professor e treinador de atletismo Adriano Cunha, que tem papel fundamental no seu desenvolvimento nas competições.

“O resultado de José Cézar é fruto de muito esforço, dedicação e, principalmente, de acreditar que é possível ir além. Ele é um atleta extremamente disciplinado, comprometido com os treinos e que nunca deixou de sonhar. Ver um estudante da escola pública chegar a uma competição internacional e conquistar tantas medalhas é motivo de muito orgulho para todos nós. Isso mostra que, com apoio, trabalho e oportunidade, nossos jovens podem alcançar grandes conquistas”, enfatizou o treinador.

Além das medalhas, José Cezar e o técnico Adriano Cunha também trouxeram para a Escola Poeta Carlos Drummond de Andrade o troféu de Campeão Sul-Americano Escolar.

Veja também