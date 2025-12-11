Qui, 11 de Dezembro

EDUCAÇÃO

Aluno de escola de Petrolina conquista medalhas nos Jogos Escolares Sul-Americanos 2025

José Cezar Santos arrematou duas medalhas de ouro e duas de prata na competição que foi disputada em Assunção, no Paraguai

José Cézar se consagrou como uma das maiores referências do estado no paradesporto escolarJosé Cézar se consagrou como uma das maiores referências do estado no paradesporto escolar - Foto: Seduc / Divulgação

O estudante José Cézar Santos, da Escola Poeta Carlos Drumond de Andrade, que fica localizada no município de Petrolina, brilhou durante os Jogos Escolares Sul-Americanos 2025.

Na competição, que foi realizada na cidade de Assunção, no Paraguai, o pernambucano conquistou, ao todo, quatro medalhas no atletismo adaptado, sendo duas de ouro e duas de prata. Com o resultado, José Cézar se consolida como uma das grandes referências do estado no paradesporto escolar. 

“Foi uma alegria imensa poder, mais uma vez, representar o meu país em uma competição internacional. As provas foram muito difíceis, exigiram muita preparação e superação, mas treinei muito para chegar aqui e, graças a Deus, fui recompensado com essas medalhas. Levo comigo o orgulho de representar minha escola, minha família, minha cidade e o estado de Pernambuco e agradeço a todos que torceram por mim”, completou o atleta.

As medalhas de ouro vieram nas provas de arremesso de peso e no revezamento integrado 5x80 metros. Já as de prata foram conquistadas no salto em distância e na prova dos 80 metros rasos.

O desempenho expressivo demonstra não apenas o talento do estudante, mas também sua dedicação e disciplina. O resultado foi muito comemorado pelo secretário-executivo de Esportes da Secretaria de Educação, Marcos Nunes.

“Resultados como o de José Cézar mostram a força do esporte como ferramenta de transformação social. Ele é um exemplo de talento, superação e dedicação, que orgulha Pernambuco e inspira outros jovens a acreditarem no seu potencial. Essa conquista é fruto do empenho do atleta, da sua família, da escola e do trabalho integrado que vem sendo desenvolvido para fortalecer o esporte escolar e o paradesporto em nosso estado”, afirmou Marcos.

José Cezar garantiu vaga na competição internacional após se destacar nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBS), onde conquistou o título em sua modalidade e assegurou a classificação para representar o Brasil no Sul-Americano.

Desde o início da carreira, o estudante vem sendo acompanhado de perto pelo professor e treinador de atletismo Adriano Cunha, que tem papel fundamental no seu desenvolvimento nas competições.

“O resultado de José Cézar é fruto de muito esforço, dedicação e, principalmente, de acreditar que é possível ir além. Ele é um atleta extremamente disciplinado, comprometido com os treinos e que nunca deixou de sonhar. Ver um estudante da escola pública chegar a uma competição internacional e conquistar tantas medalhas é motivo de muito orgulho para todos nós. Isso mostra que, com apoio, trabalho e oportunidade, nossos jovens podem alcançar grandes conquistas”, enfatizou o treinador.

Além das medalhas, José Cezar e o técnico Adriano Cunha também trouxeram para a Escola Poeta Carlos Drummond de Andrade o troféu de Campeão Sul-Americano Escolar.

