Convocação

Alunos da APA são convocados para os Jogos Escolares Brasileiros Sub-14

Oito atletas de polos do Sertão vão integrar a delegação pernambucana em Uberlândia

Foram convocados cinco alunos de Ouricuri, dois de Petrolina e um de Santa Maria da Boa Vista - Foto: Divulgação/APA

Oito alunos das escolinhas de atletismo da Associação Petrolinense de Atletismo (APA) foram convocados para disputar os Jogos Escolares Brasileiros Sub-14 (JEBS 2025), entre os dias 5 e 28 de outubro, em Uberlândia–MG.

Foram convocados cinco alunos de Ouricuri, dois de Petrolina e um de Santa Maria da Boa Vista. A convocação reforça a presença de diferentes polos no evento nacional.

Atletas selecionados

Escolinha APA Ouricuri:

Marcos Arthur Pereira Leandro
Jhonata Souza Alves
Brenda Cawanny Alves
Isabele Soares de Lima
Heloisa Maria de Araújo

Escolinha APA Petrolina:

Raissa do Jacob Ferreira
Hilary do Eliete Araújo

Escolinha APA Santa Maria da Boa Vista:

Iris Nauanny

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por Associação Petrolinense de Atletismo (@apapetrolina)

Formação esportiva

A APA mantém os programas Escolinhas Sem Fronteiras e Escolinhas Inclusivas, que atendem cerca de 800 crianças e adolescentes em sete cidades de Pernambuco e Bahia. As atividades são gratuitas e voltadas para jovens de 8 a 17 anos, com e sem deficiência.

Os projetos contam com financiamento da Lei de Incentivo ao Esporte (LIE) do Governo Federal e têm apoio das empresas Meta, Livelo, Seiva do Vale e GoldFruit.

Com informação da assessoria

