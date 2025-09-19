Alunos da APA são convocados para os Jogos Escolares Brasileiros Sub-14
Oito atletas de polos do Sertão vão integrar a delegação pernambucana em Uberlândia
Oito alunos das escolinhas de atletismo da Associação Petrolinense de Atletismo (APA) foram convocados para disputar os Jogos Escolares Brasileiros Sub-14 (JEBS 2025), entre os dias 5 e 28 de outubro, em Uberlândia–MG.
Foram convocados cinco alunos de Ouricuri, dois de Petrolina e um de Santa Maria da Boa Vista. A convocação reforça a presença de diferentes polos no evento nacional.
Atletas selecionados
Escolinha APA Ouricuri:
Marcos Arthur Pereira Leandro
Jhonata Souza Alves
Brenda Cawanny Alves
Isabele Soares de Lima
Heloisa Maria de Araújo
Escolinha APA Petrolina:
Raissa do Jacob Ferreira
Hilary do Eliete Araújo
Escolinha APA Santa Maria da Boa Vista:
Iris Nauanny
Formação esportiva
A APA mantém os programas Escolinhas Sem Fronteiras e Escolinhas Inclusivas, que atendem cerca de 800 crianças e adolescentes em sete cidades de Pernambuco e Bahia. As atividades são gratuitas e voltadas para jovens de 8 a 17 anos, com e sem deficiência.
Os projetos contam com financiamento da Lei de Incentivo ao Esporte (LIE) do Governo Federal e têm apoio das empresas Meta, Livelo, Seiva do Vale e GoldFruit.
Com informação da assessoria