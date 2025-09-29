A- A+

Jiu-Jitsu Alunos do Compaz Paulo Freire conquistam 20 medalhas no Campeonato Pernambucano de Jiu-jitsu Atletas das categorias Kids e Sem Kimono se destacam em competição estadual realizada no Sesc Santo Amaro, no Recife

Nos dias 27 e 28 de setembro, 20 alunos do projeto de Jiu-jitsu do Compaz Paulo Freire, no bairro do Ibura, conquistaram 20 medalhas no Campeonato Pernambucano da modalidade. A competição foi realizada no Sesc de Santo Amaro, no Recife, e reuniu praticantes de diversas regiões do estado.

Ouros, prata e bronze em categorias infantis

Sob a orientação da professora Ísis Almeida, os jovens atletas participaram das categorias Kids e Sem Kimono Braulio Estima, somando ao todo 7 medalhas de ouro, 8 de prata e 5 de bronze. A performance reforça o desempenho técnico dos alunos e a evolução do projeto esportivo na comunidade.

Compaz como espaço de oportunidades

A participação no torneio integra o trabalho desenvolvido pelo Compaz Paulo Freire com foco em inclusão social e formação cidadã por meio do esporte. A unidade, ligada à Prefeitura do Recife, atua como centro de cidadania e cultura de paz, oferecendo atividades esportivas e educativas para crianças e adolescentes.

Para o secretário de Cidadania e Cultura de Paz do Recife, Túlio Arruda, os resultados no campeonato mostram a importância do investimento público em iniciativas esportivas.

“Mais do que vitórias no tatame, fortalecemos valores como disciplina, respeito e superação”, afirmou.

Com informações da assessoria

Veja também