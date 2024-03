A- A+

Natação Alunos do Projeto Braçadas que Transformam, do IEM, disputam torneio próximo sábado (23) Time Nado por Tudo retomou as atividades na última sexta (15) e sábado (16)

Os alunos do Projeto Braçadas que Transformam, do Instituto Etiene Medeiros (IEM), participam neste sábado (23) da primeira etapa de uma competição para não federados. O programa, que reúne 200 participantes, terá 13 alunos representando o Instituto na competição, que será realizada no Centro Esportivo Santos Dumont, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife.

Esta será a primeira das quatro etapas que o torneio terá ao longo do ano. Para a nadadora e fundadora do IEM, essa será uma oportunidade única para os alunos do Projeto.

“Mais um desafio que os alunos estarão participando fora do Festival IEM, que o Instituto promove todos os anos. Uma experiência que ficará marcada no dia a dia deles”, afirmou.

Na última sexta (15) e sábado (16), quem retornou às atividades foi o Time Nado por Tudo. Durante o campeonato, também realizado no Santos Dumont, foram entregues os troféus Eficiência 2023 para os atletas que mais pontuaram em suas categorias na temporada passada, em Pernambuco.

Dois alunos do IEM receberam o troféu: Maria Elisa dos Santos Nascimento terminou o ano como a mais eficiente na categoria Juvenil I Feminina e Rudá Fortunato Coutinho como segundo mais eficiente na categoria Infantil 2 Masculina.

O torneio também serviu como preparação para o Troféu Sérgio Silva, marcado para maio, em Fortaleza, no Ceará.

O objetivo do IEM, ao levar seus alunos aos campeonatos, é muito mais do que a disputa em si, é proporcionar a eles novas experiências e valores, com foco no trabalho em equipe e na superação e transformação com o esporte.

Além de sua abordagem esportiva, o Projeto Nado por Tudo está integrado à educação formal, monitorando o desempenho escolar dos participantes e buscando estabelecer uma conexão próxima com suas famílias. O projeto não apenas foca no aspecto técnico do esporte, mas também reconhece e valoriza as demandas emocionais inerentes à competição.

"Ao enfrentar emoções como alegria, medo, raiva e tristeza em busca de metas específicas, os participantes desenvolvem inteligência emocional, aprendendo a superar frustrações e a gerenciar tanto o sucesso quanto o fracasso de maneira a maximizar seu potencial pessoal", destacou Antônio Coutinho, coordenador técnico do IEM.

O IEM tem como missão ampliar o acesso ao esporte, à educação e à cultura na infância e adolescência. As ações do Instituto são todas gratuitas e realizadas no Santos Dumont. Os alunos do IEM contam com aulas de natação, oficina de habilidades, aulas de diversidade, acompanhamento psicossocial, educação alimentar e nutricional, práticas de meditação e yoga, proporcionando desenvolvimento integral.

Veja também

Copa do Nordeste Sport leva vantagem sobre Náutico em duelos pela Copa do Nordeste