Em ofício, Álvaro Porto pede à FPF remarcação de jogos previstos para os dias de Carnaval

O presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco, o deputado Álvaro Porto (PSDB), enviou, na última segunda-feira (03), um ofício ao presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), Evandro Carvalho, solicitando a remarcação de jogos do campeonato estadual previstos para período de 1º de março a 4 de março, durante as festividades do Carnaval.

Duas partidas da segunda fase do Campeonato Pernambucano estão agendadas para os dias 2 e 3 de março, válidas pelas quartas de final da competição.

“O período carnavalesco movimenta milhões de foliões nos polos espalhados por todo o estado, exigindo do Governo Estadual o emprego de um efetivo de mais de 60 mil profissionais de segurança, que atuam de forma coordenada para garantir a paz durante os festejos”, citou a nota.

O presidente do Legislativo argumentou que “por conta dos embates premeditados entre torcidas organizadas, presentes no contexto do futebol brasileiro e pernambucano, sobretudo depois das lamentáveis cenas de violência registradas no último sábado, antes do jogo entre Santa Cruz e Sport”, o reagendamento das partidas é necessário.

