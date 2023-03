A- A+

Seleção Brasileira Alvo da CBF, Ancelotti diz que 'ficaria o resto da vida' no Real Madrid Técnico tem contrato até o meio de 2024 com o clube espanhol

Principal alvo da CBF para se tornar o novo treinador da seleção brasileira, Carlo Ancelotti voltou a a afirmar que não pensa em uma saída do Real Madrid, neste sábado, entrevista coletiva antes do clássico contra o Barcelona:

Ao ser foi questionado sobre o seu futuro no Real Madrid, o treinador declarou que, por ele, "ficaria neste clube pelo resto da vida. É impossível, mas gostaria".

— É uma avaliação que o clube tem de fazer, eu ficava neste clube para o resto da minha vida. É impossível, mas gostaria. É uma decisão do clube, eles vão tomá-la no final da temporada. O meu pensamento é que quero continuar, espero que seja esse o caso. Se eles me quiserem durante três meses, vou gostar; se forem três anos, também vou gostar. O que é claro é que ficarei grato para o resto da minha vida — falou o italiano que tem contrato até o meio do ano de 2024.

Segundo Ancelotti, o pensamento no momento é de seguir no comando do Real Madrid, mas a decisão vai partir da diretoria ao término da temporada. Ainda em 2022, o treinador foi perguntado sobre um possível interesse da CBF, mas disse que pretendia cumprir o seu contrato com o Real Madrid até o fim.

Ancelotti é o alvo principal da CBF para assumir o cargo deixado por Tite na seleção brasileira.

