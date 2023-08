Alvo da dupla Flamengo e Vasco, Lanzini acerta com o River Plate

A- A+

Alvo de Flamengo e Vasco na atual janela de transferência, o meia argentino Lanzini assinou com o River Plate, da Argentina, e retorna para atuar no país após 12 anos, quando deixou o time em transferência para o Fluminense. A informação foi confirmada pelo próprio presidente do clube argentino, Jorge Brito, em entrevista à ESPN.

"Manuel Lanzini vai ser jogador do River. Há algumas horas fechei tudo com seu representante Hernán Berman. Lanzini está na Espanha e chegaria ao país no domingo. A princípio, será um contrato de empréstimo por um ano, sem opção de compra, apenas se paga o salário", disse Brito. O próprio River compartilhou, pouco tempo depois, por meio de suas redes sociais, a confirmação do acordo.

Revelado pelo próprio River, ele subiu aos profissionais do clube em 2010, e já se transferiria para o futebol brasileiro no ano seguinte, após acerto com o Fluminense. Em 2014, ele acertou sua ida para o Al Jazira, dos Emirados Árabes, mas chegaria à Europa no ano seguinte, para defender o West Ham, por empréstimo.

Ele seria contratado em definitivo em 2016, por 12 milhões de euros. Lanzini ficaria no clube até o meio deste ano, quando o vínculo com o clube encerraria, deixando-o livre para assinar de graça com um novo time.

Segundo a imprensa argentina, a negociação teve início há semanas, com o River oferecendo "um contrato de um ano com um salário significativo em dólares". Além dos brasileiros, clubes turcos também teriam procurado o jogador, que preferiu retornar ao clube em que foi revelado.

