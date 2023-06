Alvo de críticas, Luciano Juba é o jogador que mais atua pelo Sport desde 2022

A- A+

Sem descanso. Desde 2022, quando se tornou um dos principais jogadores do elenco, Luciano Juba já atuou em mais de 90% das partidas do Sport nesse período. Nenhum atleta do elenco entrou mais vezes em campo que o meia formado na base rubro-negra.

Juba estreou no profissional do Sport em 2020, mas se consolidou na equipe na temporada passada. Em 2022, o jogador participou de 57 dos 61 jogos do Leão no ano (93%).

Neste ano, a média segue teve um leve acréscimo. Juba entrou em 37 dos 39 jogos do Sport (94%). Nem Renan jogou mais. O goleiro atuou em 36 partidas na atual temporada.

Somando os dois anos, Luciano Juba tem incríveis 94 participações em 100 jogos realizados pelo Leão. Dos jogadores presentes no elenco desde o ano passado, o que mais se aproxima é o zagueiro Sabino, que tem 87 participações.

Além de entrar em campo com frequência, Juba tem se destacado na última temporada nas participações em gols. Em 2022, foram dez gols e nove assistências e, em 2023, 15 gols e 15 assistências.

Apesar dos ótimos números, o meia vem recebendo críticas da torcida por pênaltis perdidos nos momentos mais decisivos da temporada. Juba desperdiçou as cobranças contra o Ceará, na final da Copa do Nordeste, e diante do São Paulo, nas oitavas da Copa do Brasil.

Jogadores com alta participação em 2023

Uma característica do técnico Enderson Moreira desde o início da temporada é a de não poupar muito os jogadores. Com isso o Sport, tem uma lista grande de atletas com pelo menos 30 jogos no ano. Confira a lista:

Luciano Juba: 37

Renan: 36

Sabino: 35

Fabinho: 34

Vagner Love: 33

Jorginho: 33

Gabriel Santos: 32

Rafael Thyere: 31

Ronaldo: 30

Igor Cariús: 30

Edinho: 30

Jogadores que mais atuaram pelo Sport em 2022

Luciano Juba: 57

Sabino: 52

Rafael Thyere: 48

Sander: 45

Mailson: 41

