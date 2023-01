Alvo de Flamengo e Inter, Juan Quintero é anunciado pelo Junior Barranquilla

A- A+

Alvo do Flamengo e do Inter nessa janela de transferência, o meia colombiano Juan Quintero foi anunciado como novo reforço do Junior Barranquilla, da Colômbia. O próprio clube fez o anúncio do acordo por meio de suas redes sociais, afirmando que o contrato será assinado assim que o jogador for aprovado nos exames médicos.

O colombiano de 29 anos foi oferecido ao rubro-negro carioca nas últimas semanas após não renovar seu contrato com o River Plate e estava livre no mercado para assinar de graça com um novo clube.

Quintero é canhoto, foi revelado pelo Envigado, da Colômbia, e tem passagens por times importantes como Atlético Nacional, Porto e Rennes, além do Shenzen, da China, o Pescara, da Itália, e o Independiente Medellín, da Colômbia. O jogador é frequentemente convocado para a seleção colombiana e já disputou as Copas do Mundo de 2014 e 2018.

O torcedor do River tem um carinho especial pelo atleta que, além das boas atuações pelos Millonarios, marcou um gol na final da Copa Libertadores de 2018, contra o Boca Juniors, em Madrid. Quintero também conquistou a Supercopa Argentina em 2017 e a Copa Argentina, 2018/19, pelo clube argentino.

O colombiano sempre foi tratado como grande promessa. Em 2013, no Campeonato Sul-Americano de Futebol Sub-20, ele foi o vice-artilheiro e conduziu a Colômbia para o título, algo que não acontecia desde 2005, o terceiro de sua história.

Quintero completa 30 anos no próximo dia 18 de janeiro e sua volta da China ao River, na temporada 2022, foi marcada por seguidas lesões musculares e golaços. No entanto, mesmo que ele não tenha conseguido engatar uma boa sequência de jogos como titular no time de Marcelo Gallardo, 2022 foi seu melhor ano desde 2017.

Apesar da recorrência de lesões, Quintero voltou a ter bastante minutagem dentro de campo e seu último jogo foi no dia 19 de novembro, no amistoso entre Colômbia e Paraguai.

