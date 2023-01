Alvo de vaias dos tricolores, goleiro Matheus Inácio ganha voto de confiança de Ranielle Ribeiro

A- A+

A torcida do Santa Cruz está pegando no pé do goleiro Matheus Inácio. No empate do Clássico das Emoções, no domingo (15), a torcida vaiou o arqueiro todas as vezes em que o atleta estava com a bola.

E não foi a primeira vez que isso aconteceu. Na quinta-feira (12), no empate com o Afogados da Ingazeira, a torcida já havia vaiado o goleiro.

As falhas e a "falta de segurança", de acordo com a própria torcida, têm influenciado diretamente nos resultados do Tricolor, que ainda não venceu no Campeonato Pernambucano.

Já acertado com outro goleiro - Michael, de 27, e que assistiu ao jogo contra o Náutico no Arruda -, o técnico Ranielle Ribeiro vê essa nova peça como algo que vem para somar e não para substituir.

"Michael vem para fazer parte do processo, do grupo, mas vamos lidar com o Inácio com muita tranquilidade", garantiu o treinador, que ainda não sabe se vai mexer na posição.

"Nós vamos dar tranquilidade para o jogador, passar a confiança necessária e ver se ele consegue reagir ou se será necessário realizar a substituição", enfatizou.

Ranielle acredita ainda que a sequência de dois jogos fora do Arruda (Santa vai a Caruaru, na quarta-feira (18), para jogar contra o Porto e no sábado (21) visita o Vitória/BA) pode ser positivo para Matheus Inácio.

"A gente sabe como a torcida cobra e talvez jogar longe possa dar essa acalmada, tanto nos torcedores como no próprio atleta", finalizou.

